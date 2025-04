एसपी नेताओं के बाबर और गजनवी वाले बयान पर बोले अखिलेश- 'मैंने नहीं सुना'

उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी विधायक इंद्रजीत सरोज ने हाल ही में एक विवाद बयान दिया, जिस पर बवाल मच गया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती, तो मोहम्‍मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्‍मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते. अपनी पार्टी के विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है, हालांकि मैं पार्टी में कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, "मैंने उनका बयान नहीं सुना है, मैंने रामजी लाल सुमन का बयान भी नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए. मैं चाहता हूं कि अगर इतिहास की चीजें हमें अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकती हैं, अगर यह हमें सकारात्मक रास्ते पर नहीं ले जा सकती हैं, अगर यह हमें सकारात्मक दिशा नहीं दे सकती हैं, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए. इतिहास पर चर्चा नहीं होनी चाहिए."

