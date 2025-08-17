चुनाव आयोग का एक साहसिक कदम देश...  कांग्रेस के'वोट चोरी' के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने क्यों कहा ऐसा

चुनावों में 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का एक सही और साहसिक कदम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है. उन्होंने चुनाव आयोग को नसीहत देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं.

चुनाव आयोग को सुधार हीं नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है। आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उनके कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं लेकिन वो ये न समझें कि वो अकेले हैं। जब चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 17, 2025

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि चुनाव आयोग को सुधार हीं नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है. आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उनके कंधों पर है. माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं लेकिन वो ये न समझें कि वो अकेले हैं. जब चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उसका रक्षा कवच बन जाएगा. सत्य के मार्ग पर चलनेवालों के साथ जनता और जन विश्वास स्वयं चलने लगता है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 'इंडिया' गठबंधन के सांसद SIR और कथित ‘‘वोट चोरी'' के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च निकाला था.जब मार्च करते हुए सांसदों को रोका गया था तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़कर कूद गए थे. विपक्ष के इस मार्च में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे.