पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया; जो बच गया था उसे सपा-कांग्रेस ने... एटा में बरसे CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला एटा में श्री सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विकास के ऐसे ही परिणाम आते हैं. उन्होंने कहा कि याद करो कि आज से 8-9 साल पहले एटा के क्या हालात थे. सीएम योगी (CM Yogi On Congress-SP) ने कहा कि ये वही एटा है, जहां पर कभी माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था. गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे. गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी. जब उसकी खुद की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी तो सरकार उसके विकास और कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या ही करेगी.

कांग्रेस और सपा ने तबाही का नया मंजर पैदा किया

सीएम योगी ने कहा कि गरीबी और अराजकता बढ़ती गई. न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी सुरक्षित था.अराजकतापूर्ण और दंगाग्रस्त देश और प्रदेश में कौन सा व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगाता. 1947 से 1907 तक यह देश दुनिया की छठवीं अर्थव्यवस्था थी. उससे पहले भारत सत्रहवीं और 18वीं सदी में दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था थी. इस देश को पहले मुगलों ने लूटा फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ भी बचा रह गया था, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का नया संकट खड़ा कर दिया था.

2014 में देश दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी

1907 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रहा हो वह 2014 तक आते-आते 11वें स्थान पर पहुंच गया.पीएम मोदी ने विकास की कोशिश शुरू की. उन्होंने बिना भेदभाव के सबका साथ और सबका विकास का मंत्र देश को दिया.जिसका फल यह है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. आने वाले दो सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. भारत दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएगा.

एटा की पहचान अब बदल चुकी है

सीएम योगी ने कहा कि अब एटा की पहचान सरकार के बेहतरीन कार्य के माध्यम से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति है. वहीं इसके परिणाम भी सबके सामने हैं. आज यहां सरकारी स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित हुआ है.जिससे करीब डेढ़ हजार मेगावॉट का बिजली उत्पादन हो रहा है. लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण देने के लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में करीब 700 करोड़ रुपये का सीमेंट का नया प्लांट लगाया है. एक में सरकार ने तो दूसरे में श्री सीमेंट ने निवेश किया है. दोनों से ही रोजगार पैदा हो रहा है.

पहले सीमेंट पर कंट्रोल होता था

पिछली सरकारों पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि पहले सीमेंट कंट्रोल से मिलता था.अगर पहुंच होती थी तब ही एक बोरा सीमेंट किसी तरह से मिल पाता था. ये कांग्रेस के समय की बात है. उस समय लोगों के पास सुविधाएं नहीं थीं. घर बनाना कठिन था. लोग चोरी-छिपे सीमेंट खरीदते थे.तो विकास कैसे होता.कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबका विकास के पीएम मोदी के विजन के हिसाब से नहीं थी. दोनों की दृष्टि संकुचित थी. इन लोगों ने साथ तो सबका लिया लेकिन विकास अपने परिवार का किया. जिसकी वजह से प्रदेश और देश दोनों पिछड़ता गया.

