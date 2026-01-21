काम की खबर! लिफ्ट में फंस जाएं तो सबसे पहले क्या करें? ऐसे बचाएं अपनी जान

Lift Safety Tips: अक्सर ऊंची इमारतों में आने-जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कभी-कभी लिफ्ट का खराब होना या बीच में फंस जाना एक बड़ी समस्या बन जाती है. ऐसी भी कई खबरें सामने आती हैं जिसमें लिफ्ट खराब होने से कई बड़े हादसे हो जाते हैं. अक्सर लोग पैनिक में आकर गलतियां कर बैठते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर कभी लिफ्ट रुक जाए या खराब हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे और आप किसी बड़े हादसे का शिकार न हो. आइए जानते हैं...

सबसे पहले पैनिक न हो

लिफ्ट खराब होने या फंस जाने के बाद अधिकतर लोग पैनिक हो जाते हैं और काफी ज्यादा घबराने से तबीयत बिगड़ने लगती है. ऐसे में आप इस स्थिति में खुद को एकदम शांत रखें और सोच-समझकर काम लें.

लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में एक कॉल बटन होता है, जिससे आप मेंटेनेंस टीम या बिल्डिंग सिक्योरिटी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा एक अलार्म बटन भी होता है, जिसे दबाने पर अलार्म बजता है और लोगों को पता चल जाता है कि कोई लिफ्ट में फंसा है. वहीं, अगर कॉल या पैनिक बटन दबाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता, तो हल्के से लिफ्ट के दरवाजे या दीवार पर थपथपाएं, ताकि बाहर मौजूद लोगों को संकेत मिल सके. इससे आपको जल्दी मदद मिलेगी और आपकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा.

अगर लिफ्ट में फंसे होने पर आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो आप लिफ्ट के फर्श पर बैठ जाएं. इसके बाद धीरे-धीरे सांस लें. ध्यान रहे कि आप ज्यादा घबराएं नहीं, वरना आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो सकती है.

लिफ्ट में फंसने के बाद अधिकतर लोग जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है. लिफ्ट में फंसने के बाद ऐसा कदम बिल्कुल भी न उठाएं, इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है.

अधिकतर लिफ्ट में ARD यानी ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस लगा होता है. यह एक ऐसा सिस्टम है जो बिजली चली जाने पर अपने‑आप एक्टिव हो जाता है. ARD से लिफ्ट के अंदर लाइट और एयर फ्लो बना रहता है. खबरों के मुताबिक यह सिस्टम लगभग 17 घंटे तक काम कर सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.