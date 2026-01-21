फ्लाइट में कौन सी सीट सेलेक्ट करनी चाहिए? जानिए Plane में सबसे बेस्ट सीट कैसे चुनें

विज्ञापन
Tips to choose the best seats on a plane: प्लेन से ट्रेवल करते समय ज्यादातर लोग विंडो सीट को प्राथमिकता देते हैं और बिना सोचे-समझे कोई भी विंडो सीट बुक कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेन में सबसे अच्छी सीट कौन सी होती है? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं फ्लाइट में बेस्ट सीट कैसे चुनें.

फ्लाइट में कौन सी सीट सेलेक्ट करनी चाहिए?

Tips to choose the best seats on a plane: फ्लाइट का सफर आरामदायक होगा या थकाने वाला, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन-सी सीट चुनी है. प्लेन से ट्रेवल करते समय ज्यादातर लोग विंडो सीट को प्राथमिकता देते हैं और बिना सोचे-समझे कोई भी विंडो सीट बुक कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेन में सबसे अच्छी सीट कौन सी होती है? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं फ्लाइट में बेस्ट सीट कैसे चुनें.

फ्लाइट में कौन सी सीट सेलेक्ट करनी चाहिए?

नंबर 1- Window Seat 

ज्यादातर लोग सिर्फ व्यू के लिए विंडो सीट को चुन लेते हैं, लेकिन इससे उन्हें कई बार परेशानी भी झेलनी पड़ती है. कई बार तेज धूप के चलते वे विंडो को खोल ही नहीं पाते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह East यानी पूर्व की ओर उड़ रहे हैं, तो दाईं तरफ की सीट लें ताकि आप तेज धूप से बच सकें. वहीं, शाम के समय ट्रेवल करते हुए West यानी पश्चिम की फ्लाइट में बाईं तरफ की सीट बेहतर रहती है. 

नंबर 2- Aisle Seat 

Aisle सीट वॉशरूम जाने के लिए आसान होती है. अगर आपको जल्दी-जल्दी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए Aisle सीट सबसे बेस्ट है. 

नंबर 3- Middle Seat

Middle सीट आमतौर पर किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन खाली फ्लाइट में ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है. कई बार मिडल सीट बुक होने के चलते लोग उसके पास की दो सीटों को बुक नहीं करते हैं ऐसे में आपको पूरी रो खाली मिल सकती है. इसके अलावा, आमतौर पर मिडल सीट वाले को दोनों आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं.

आगे या पीछे की सीट, कौन सी है ज्यादा बेहतर?

Plane के आगे बैठने से जल्दी उतरने और खाना मिलने का फायदा होता है, लेकिन यहां बच्चे और ज्यादा हलचल हो सकती है. पीछे की सीट्स में इंजन की आवाज ज्यादा होती है, लेकिन फ्लाइट खाली हो तो पूरी Row मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. ऐसे में आप दोनों बातों को ध्यान में रखकर अपने लिए सीट का चुनाव कर सकते हैं.

किन सीट्स से बचें?
  • बिल्कुल आखिरी रो वाली सीट लेने से बचें. इसमें रिक्लाइन नहीं होती.
  • Exit Row के ठीक सामने वाली सीट कभी न चुनें.
  • इन सब से अलग टॉयलेट और Galley के पास की सीट भी कभी न बुक करें.

यानी अगर आपको आराम चाहिए, तो सीट सोच-समझकर चुनें. इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा को थकान भरे सफर से आरामदायक में बदल सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
 

