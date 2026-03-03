विज्ञापन
Namo Bharat और Meerut Metro के समय में बदलाव, जानें होली पर कब से कब तक चलेगी ट्रेन

Holi Namo Bharat and Meerut Metro Time Change: होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 4 मार्च को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सेवाओं के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है.

Holi Namo Bharat and Meerut Metro Time Change: होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 4 मार्च को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सेवाओं के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है. रंगों के इस खास पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

एनसीआरटीसी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, दुल्हेंडी यानी 4 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. आम दिनों में मेट्रो सुबह 6 बजे से चलती है, लेकिन होली के दिन पूरे दिन रंग खेलने और उत्सव के माहौल को देखते हुए संचालन कुछ घंटों के लिए रोका जाएगा.

शाम 5 बजे के बाद मेट्रो सेवाएं दोबारा शुरू होंगी और रात 10 बजे तक सामान्य रूप से चलेंगी. यानी जो यात्री शाम या रात में सफर करने की योजना बना रहे हैं, वे बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा कर सकेंगे.

यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दिन में होली खेलने के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या सुरक्षा से जुड़ी समस्या न हो. त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं और रंग खेलने के कारण भीड़भाड़ की स्थिति बन सकती है. ऐसे में मेट्रो सेवाएं रोकना एक एहतियाती कदम माना जा रहा है. हालांकि, यह बदलाव केवल होली के दिन के लिए है. इसके अलावा मेट्रो के सामान्य संचालन समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

प्रशासन की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वे इस अस्थायी बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. खासतौर पर 4 मार्च को शाम 5 बजे से पहले मेट्रो स्टेशन न पहुंचें, क्योंकि उस समय तक सेवाएं बंद रहेंगी. त्योहार की खुशी और यात्रियों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

