Indian Railways: होली के बाद भी घर आना-जाना हुआ आसान, चलेंगी इतनी सारी स्पेशल ट्रेनें, अभी देख लें पूरी लिस्ट

Holi Special Trains: होली के मौके पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने न सिर्फ अलग‑अलग रूटों पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, बल्कि होली के बाद भी लोगों को घर आने‑जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 50 से अधिक अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं जारी रहेंगी. 2026 में रेलवे ने होली भीड़ को संभालने के लिए छोटे‑बड़े रूटों पर ट्रेनों की ज्यादा ट्रिप्स और कई जगहों पर बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेनें संचालित की हैं. ये सभी ट्रेनें त्योहार के बाद भी चलती रहेंगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और बाहर काम करने वालों को वापसी के सफर में परेशानी नहीं होगी. आइए जानते हैं होली के बाद चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट...

होली के बाद चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट

गाड़ी संख्या 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 08.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 03230 पटना-पुरी स्पेशल 05.03.2026 से 26.03.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03251 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलुरु स्पेशल 31.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

गाड़ी संख्या 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल 08.03.2026 से 29.03.2026 तक प्रत्येक रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03239 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 05.03.2026 से 15.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

गाड़ी संख्या 03225 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल 05.03.2026 से 26.03.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल 09.03.2026 से 30.03.2026 तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 01482 दानापुर-पुणे स्पेशल 04.03.2026 एवं 08.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 09.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

गाड़ी संख्या 01150 दानापुर-पुणे स्पेशल 10.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

गाड़ी संख्या 08440 पटना-पुरी स्पेशल 10.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

गाड़ी संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल 27.03.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल 31.03.2026 तक प्रत्येक मंगलवार चलेगी.

गाड़ी संख्या 09344 पटना-डॉ अम्बेडकर नगर स्पेशल 27.03.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 07092 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल 05.03.2026 एवं 09.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 04615 दानापुर-फिरोजपुर स्पेशल 03.03.2026 एवं 07.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 04663 पटना-अमृतसर स्पेशल 03.03.2026 एवं 06.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 03249/03250 राजगीर-पटना-राजगीर स्पेशल 01.03.2026 से 31.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.

गाड़ी संख्या 09822 दानापुर-सोगरिया (कोटा) स्पेशल 09.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 03697 शेखपुरा-नई दिल्ली स्पेशल 02.03.2026 से 14.03.2026 तक सोम, मंगल एवं शुक्रवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 02397 शेखपुरा-नई दिल्ली स्पेशल 08.03.2026 एवं 15.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 04069 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल 06.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 08184 बक्सर-टाटा स्पेशल 01.04.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल 28.03.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक, मुंबई स्पेशल 10.03.2026 से 31.03.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक, मुंबई स्पेशल 06.03.2026 से 27.03.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी.

गाड़ी संख्या 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल 11.03.2026 को चलेगी.

गाड़ी संख्या 05506 सहरसा-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 06.03.2026 से 15.03.2026 तक प्रत्येक मंगल, शुक्र, शनि एवं रविवार को चलेगी.