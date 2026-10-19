राशन कार्ड में नया नाम जोड़ना या हटाना हुआ आसान! अन्न सहायता से घर बैठे दर्ज करें शिकायत; जानें WhatsApp नंबर और IVRS हेल्पलाइन

राशन कार्डधारकों के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. अब राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने, शादी या अन्य कारणों से नाम हटाने या किसी अन्य जानकारी में संशोधन कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न सहायता सेवा के जरिए यह काम बेहद आसान हो गया है. अब आप घर बैठे व्हाट्सएप नंबर या IVRS टोलफ्री कॉल के जरिए सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अन्न सहायता से ऐसे करें आवेदन

सरकार की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड में बदलाव के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करना होगा.

सबसे पहले सहायता माध्यम पर जाकर अन्न सहायता विकल्प के तहत राशन कार्ड संबंधी शिकायत को चुनें.

इसके बाद राशन कार्ड में संशोधन सेक्शन में जाएं और अपनी आवश्यकतानुसार लाभार्थी जोड़ने या घटाने का विकल्प चुनें.

सही विकल्प चुनकर अपनी समस्या दर्ज कराएं, जिसके बाद आपकी शिकायत का विवरण दर्ज कर अपडेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

WhatsApp और IVRS हेल्पलाइन नंबर से घर बैठे पाएं सुविधा

आम नागरिकों को सहूलियत देने के लिए खाद्य विभाग ने डिजिटल और कॉलबेस्ड दोनों तरह के संपर्क माध्यम जारी किए हैं.

WhatsApp हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप अपने मोबाइल से 9868200445 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

IVRS टोलफ्री नंबर की मदद से बिना इंटरनेट के साधारण फोन इस्तेमाल करने वाले नागरिक 14457 पर कॉल करके IVRS सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

राशन कार्ड संशोधन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

शिकायत दर्ज कराने के बाद जब सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी, तो आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए.



