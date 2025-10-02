डॉक्टर ने बताया अपराजिता की चाय बनाने का सही तरीका और 8 जबरदस्त फायदे

Aprajita tea health tips : अपराजिता का नीले रंग का फूल न सिर्फ आपकी बागिया को महकाता है बल्कि आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है. जी हां, आजकल अपराजिता की चाय सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है और लोग इसके रंग बदलने वाले जादू के साथ-साथ इसके जबरदस्त फायदों के भी दीवाने हो रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आयुर्वेदिक फीजिशियन डॉक्टर हरी प्रसाद शेट्टी से इस चाय को बनाने का सही तरीका और फायदे. बता दें इसके बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर करके बताया है...

कैसे बनाएं अपराजिता की चाय

एक कप पानी को अच्छे से उबाल लें.

5-8 ताजे अपराजिता के फूल लें और उन्हें एक कप में डाल दें.

उबला हुआ पानी फूलों के ऊपर डालें.

5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि फूलों का रंग पानी में अच्छे से आ जाए और पानी गहरा नीला हो जाए.

फूलों को छानकर अलग कर दें.

अगर आप इसमें थोड़ा नींबू का रस डालेंगे तो ये नीली चाय तुरंत बैंगनी रंग की हो जाएगी. है ना कमाल?

अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ा शहद मिला लें या ऐसे ही पिएं.

अपराजिता चाय पीने के फायदे

अपराजिता चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को अंदर से साफ करते हैं और बालों को भी पोषण देते हैं. यह चाय दिमाग को तेज करती है, याददाश्त बढ़ाती है और एकाग्रता में सुधार करती है. अपराजिता चाय दिमाग को शांत करती है और स्ट्रेस-एंग्जायटी को कम करने में मदद करती है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं. यह चाय आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर रखती है. पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी यह चाय फायदेमंद मानी जाती है. यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और वजन कंट्रोल करने में मदद करती है. यह एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है, जो आपके शरीर को अंदर से साफ रखती है. इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे कई बीमारियों से बचाव होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)