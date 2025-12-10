Indian Railways: क्या RAC टिकट सफर के दौरान कंफर्म हो सकता है? कब मिलती है फुल बर्थ? जानें रेलवे का नियम

RAC Ticket Confirmation Chances: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो RAC टिकट आपका बहुत बार आया होगा. रिजर्वेशन कराने के बाद जब वेटिंग हट जाती है, तो कई बार RAC मिलती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि क्या RAC टिकट पर सफर बीच में कन्फर्म हो सकता है या नहीं?बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि RAC में पूरी बर्थ नहीं मिलती.

लेकिन रेलवे के नियम कहते हैं कि मौका मिलने पर आपकी RAC बीच सफर में भी फुल बर्थ में बदल सकती है. यही वजह है कि यह खबर सभी यात्रियों के लिए बेहद काम की है.

RAC क्या होता है? आसान भाषा में समझिए

रेलवे में RAC का मतलब Reservation Against Cancellation होता है. इसमें आपको ट्रेन में चढ़ने का पूरा हक मिलता है, लेकिन पूरी बर्थ नहीं दी जाती. एक बर्थ दो लोगों को मिलती है यानी आपको सीट शेयर करनी पड़ती है.लेकिन इसमें एक राहत यह है कि अगर आपकी RAC कम नंबर पर है, तो आपके लिए पूरा बर्थ मिलने का मौका बना रहता है.

क्या RAC सीट सफर के बीच में कन्फर्म होती है?

जी हां, हो सकती है. रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि RAC टिकट फुल बर्थ में बदल सकती है, अगर किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री ने यात्रा शुरू नहीं की या बीच में उतर गया.उदाहरण के लिए, अगर आपको चार्ट बनने के बाद भी RAC दिख रही है, लेकिन ट्रेन छूटने के बाद दो कन्फर्म यात्री ट्रेन में सवार नहीं होते, तो आपकी RAC कन्फर्म बर्थ में अपग्रेड हो सकती है.

RAC टिकट पर पूरी बर्थ मिलने का कितना चांस ?

मान लीजिए आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं. आपको शुरुआत में 20 RAC मिली. चार्ट बनने तक यह 2 RAC हो गई.ट्रेन चलने के बाद अगर दो कन्फर्म यात्री नहीं चढ़ पाए या बीच रास्ते में उतर गए, तो आपकी सीट सीधे फुल बर्थ में बदल जाएगी. मतलब आपको बीच सफर में ही पूरी बर्थ मिल सकती है.

जैसे ही ट्रेन चलती है, टीटी उन यात्रियों की लिस्ट चेक करता है जिन्होंने कन्फर्म टिकट लिया था लेकिन ट्रेन में सवार नहीं हुए. यह सीटें खाली मानी जाती हैं. रेलवे का नियम है कि इन खाली सीटों को सबसे पहले छोटे RAC नंबर वाले यात्रियों को दी जाती हैं.यानी अगर आपकी RAC कम है और रूट पर कैंसिलेशन या नो-शो ज्यादा होते हैं, तो पूरी बर्थ मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं.

RAC के साथ सफर कर सकते हैं या नहीं?

जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं. RAC टिकट पर आपका यात्रा करने का अधिकार पूरा होता है. आपको आधी सीट मिलती ही है.लेकिन यात्रा के दौरान कभी भी आपकी सीट कन्फर्म बर्थ में बदल सकती है, अगर ऊपर बताए गए नियम पूरे होते हैं.

कब RAC कन्फर्म होने का सबसे ज्यादा चांस होता है ?

जब आपकी RAC नंबर छोटी हो

जब रूट पर कैंसिलेशन ज्यादा होते हों

जब कन्फर्म टिकट वाले यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाते

जब लंबी दूरी वाली ट्रेनों में नो-शो केस ज्यादा होते हैं

RAC टिकट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ट्रेन में चढ़ने का पूरा अधिकार मिलता है और यात्रा के दौरान पूरी बर्थ पाने की उम्मीद भी रहती है.अगर आप भी ट्रेन से रोज सफर करते हैं या किसी बड़े सफर की तैयारी में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है.

