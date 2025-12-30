Indian Railways: चार्ट बनने के बाद भी मिल सकती है 'कंफर्म सीट', ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले ऐसे बुक करें टिकट

भारत में लंबी दूरी की यात्रा के लिए आज भी ट्रेन लोगों की पहली पसंद है. कम खर्च, बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर की वजह से बड़ी संख्या में लोग रेल से यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं. लेकिन कई बार अचानक यात्रा करनी पड़ जाए या पहले से टिकट बुक न हो पाए, तो कन्फर्म ट्रेन टिकट(Confirm Train Ticket) मिलना मुश्किल हो जाता है.

यात्रियों की इसी परेशानी को कम करने के लिए भारतीय रेलवे “करंट बुकिंग” (Current Booking) की सुविधा देती है, जिसके तहत ट्रेन खुलने से कुछ समय पहले तक भी टिकट बुक (Train Ticket Booking)किया जा सकता है.

करंट बुकिंग की सुविधा क्या है?

करंट बुकिंग (Current Booking Facility) रेलवे की एक खास व्यवस्था है, जिसमें खाली बची सीटों को यात्रा से ठीक पहले यात्रियों के लिए खोल दिया जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है, जिनकी वेटिंग लिस्ट कन्फर्म नहीं हो पाई हो या जिन्हें अचानक कहीं जाना पड़ जाए.

IRCTC का एक बेहद काम का फीचर है करंट टिकट बुकिंग, जिसकी मदद से आप ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म टिकट पा सकते हैं. दरअसल, ट्रेन चलने से ठीक पहले कई यात्री अपनी टिकट कैंसिल कर देते हैं. ऐसे में जो सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें IRCTC के जरिए ‘करंट टिकट' के तहत बुक किया जा सकता है.

करंट टिकट की सुविधा लगभग सभी क्लास में मिलती है.जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी और स्लीपर क्लास. अगर चार्ट बनने के बाद इन क्लास में कोई सीट खाली रहती है, तो आप उसे आसानी से बुक कर सकते हैं.

टिकट कब तक बुक किया जा सकता है?

ट्रेन के निर्धारित समय से करीब 4 घंटे पहले करंट बुकिंग शुरू हो जाती है. यह तब तक जारी रहती है, जब तक ट्रेन का अंतिम रिजर्वेशन चार्ट तैयार नहीं हो जाता. आमतौर पर यह चार्ट ट्रेन छूटने से लगभग 30 मिनट पहले बनता है. यानी सीट खाली होने पर आधा घंटा पहले तक भी टिकट लिया जा सकता है.

करंट टिकट बुक करने के तरीके (Current booking online)

करंट बुकिंग के तहत यात्री दो आसान तरीकों से टिकट ले सकते हैं...

ऑनलाइन: IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से

ऑफलाइन: रेलवे स्टेशन के करंट रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर

लेकिन इससे पहले आप ट्रेन के चलने से 3-4 घंटे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर रेलवे के करंट रिजर्वेशन काउंटर से सीट की उपलब्धता चेक कर सकते हैं.

मोबाइल ऐप से ऐसे चेक करें करंट टिकट

IRCTC App खोलें और लॉग-इन करें

Home पेज पर ‘Train' ऑप्शन पर क्लिक करें

इसके बाद ‘Chart Vacancy' पर जाएं

ट्रेन नंबर, तारीख और बोर्डिंग स्टेशन डालें

जिस क्लास में सीट चेक करनी है, उसे सेलेक्ट करें

स्क्रीन पर दिख जाएगा कि कहां-कहां सीट खाली है

वेबसाइट से भी देख सकते हैं सीट की जानकारी

IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन भरें

‘Get Train Chart' पर क्लिक करें

चार्ट के साथ सीट की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी

अगर बुकिंग के समय “Current Available” लिखा दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि सीटें उपलब्ध हैं.

अगर ऐप या वेबसाइट पर सीट खाली दिख रही है और ट्रेन चल चुकी है, तो आप सीधे टीटीई से मिलकर ऑन-द-स्पॉट टिकट भी ले सकते हैं. तय किराया देकर टीटीई आपको सीट अलॉट कर सकता है लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब सीट वाकई खाली हो.

करंट टिकट में कन्फर्म सीट मिलने का चांस कितना?

कम भीड़ वाले रूट्स पर करंट टिकट से कन्फर्म सीट मिलने की संभावना ज्यादा होती है. हालांकि त्योहारों या पीक सीजन में यह चांस थोड़ा कम हो सकता है. फिर भी आखिरी वक्त में कई बार सीट खाली हो जाती है, इसलिए कोशिश करना फायदेमंद रहता है.

करंट बुकिंग का किराया

करंट बुकिंग में यात्रियों को किसी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं देना होता. इसमें सामान्य टिकट के बराबर ही किराया लगता है. यह सुविधा स्लीपर और सभी एसी क्लास में लागू होती है.

इमरजेंसी में ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए करंट बुकिंग किसी राहत से कम नहीं है. इससे एक ओर यात्रियों को सुविधा मिलती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे भी खाली सीटों का सही इस्तेमाल कर पाता है. कुल मिलाकर यह व्यवस्था यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो रही है.

