Year Ender 2025: इस साल रेलवे ने किए कई बड़े बदलाव, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को पता होनी चाहिए ये बात

Indian Railways Rules 2025: साल 2025 ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बदलावों का साल रहा. इस साल रेलवे ने टिकट बुकिंग से लेकर वेटिंग लिस्ट,तत्काल टिट बुकिंग, रिजर्वेशन चार्ट, इमरजेंसी कोटा और कन्फर्म टिकट की तारीख बदलने जैसे कई बड़े नियम अपडेट कर दिए.इन बदलावों का सीधा असर रोज ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों पर पड़ा है.

अब टिकट बुक करना पुराने तरीके जैसा नहीं रह गया है. कई नियम ऐसे भी हैं, जिन्हें अगर आप नहीं जानते, तो आपको कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत हो सकती है .इसीलिए, साल खत्म होने से पहले रेलवे के इन बड़े बदलावों को जानना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपकी यात्रा बिना रुकावट और टेंशन के पूरी हो सके.

1. Online Tatkal Booking में Aadhaar Verification अनिवार्य

इस साल रेलवे ने ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग को पूरी तरह आधार बेस्ड कर दिया है.1 जुलाई 2025 से IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर तत्काल टिकट तभी बुक होगा जब यूजर का आधार ऑथेंटिकेशन पूरा होगा.इस बदलाव का मकसद है कि टिकट बुकिंग में किसी तरह की धांधली न हो और असली यात्रियों को ही प्राथमिकता मिले.

2. Window Tatkal Ticket में भी OTP सिस्टम लागू

रेलवे अब काउंटर से मिलने वाले तत्काल टिकट पर भी OTP आधारित सिस्टम लागू कर रहा है.यानी काउंटर पर टिकट खरीदने पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसी के बाद टिकट बनेगा.इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी टिकट बुकिंग पर रोक लगेगी.

3. एजेंट्स पर सख्ती

रेलवे ने अनऑथराइज्ड एजेंटों पर सख्ती बढ़ा दी है. अब Tatkal टिकट विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे.

एसी क्लास: 10:00 AM से 10:30 AM तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकेंगे

नॉन-असी क्लास: 11:00 AM से 11:30 AM तक रोक रहेगी

इससे आम यात्रियों को सुबह के पहले स्लॉट में कन्फर्म टिकट मिलने का बेहतर मौका मिलेगा.

4. अब 8 घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन चार्ट

पहले Reservation Chart चार घंटे पहले तक बनता था. अब ट्रेन चलने से ठीक 8 घंटे पहले तैयार होगा.

जिससे यात्रियों को पहले ही जानते मिलेगा कि टिकट कन्फर्म है या नहीं.अगर आपका टिकट वेटिंग में है, तो आगे की प्लानिंग के लिए पूरा समय मिल जाएगा.दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेनों का चार्ट तो पिछली रात 9 बजे ही बन जाएगा.

5. Emergency Quota (EQ) के नियम और सख्त

EQ के टिकट पहले से ज्यादा सख्त समयसीमा में उपलब्ध होंगे.अगर ट्रेन रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, तो EQ आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक भेजना जरूरी है.अगर ट्रेन दोपहर 2 बजे के बाद है, तो रिक्वेस्ट एक दिन पहले शाम 4 बजे तक भेजनी होगी.अगर छुट्टी वाले दिन ट्रेन है, तो EQ की रिक्वेस्ट पिछले वर्किंग डे में ही भेजनी होगी.इससे EQ सीटों का समय पर आवंटन हो सकेगा.

6. Waiting List की नई लिमिट

रेलवे ने वेटिंग टिकट की सीमा भी बदल दी है.

AC क्लास: सीटों का 60% तक वेटिंग

Non-AC क्लास: 30% तक वेटिंग

महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत दी गई है.यह बदलाव सिस्टम को साफ रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है.

7. General Ticket Online Booking: Aadhaar यूजर्स को प्राथमिकता

1 अक्टूबर 2025 से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर शुरू 15 मिनट में General Ticket सिर्फ Aadhaar-authenticated यूजर्स ही बुक कर सकेंगे.इससे टिकट की कालाबजारी और गलत तरीके से हो रही बुकिंग पर रोक लगेगी.

8. कंफर्म की तारीख बदलना अब बिलकुल आसान

रेलवे ने जनवरी 2026 से एक बड़ी राहत दी है.अब Confirmed Ticket की तारीख बदलने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा.

पहले तारीख बदलने के लिए टिकट कैंसल करना पड़ता था. इसके साथ ही 25% तक कैंसिलेशन फीस लगती थी. इसके बावजूद नई तारीख पर टिकट मिलना भी तय नहीं होता था.अब नया नियम कहता है कि आपको सीधे दूसरी तारीख पर टिकट बदलकर मिल जाएगा बस सीट उपलब्ध होना चाहिए.वहीं, किराया ज्यादा है तो फर्क वाला अमाउंट ही देना होगा.यह बदलाव उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अचानक योजना बदलनी पड़ती है. ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है.

रेलवे इन सभी बदलावों से टिकट बुकिंग को ज्यादा साफ, सुरक्षित और आसान बनाना चाहता है.Aadhaar-based system, OTP, एजेंटों पर रोक और चार्ट टाइमिंग में बदलाव ये सारे कदम यात्रियों के लिए पूरे सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कोशिश हैं. अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो इन नियमों को पहले समझ लें. 2025 में लागू हुए ये नियम आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं.इसलिए टिकट बुक करने से पहले इन बदलावों को जान लेना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा.