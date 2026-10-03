खड़की-दहर का बालाजी ट्रेन 11 अक्टूबर से नियमित चलेगी, जानें टाइमटेबल, रूट और स्टॉपेज

Khadki to Dahar Ka Balaji Regular Superfast Express time table: महाराष्ट्र के पुणे स्थित खड़की और राजस्थान के जयपुर स्थित दहर का बालाजी के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, भारतीय रेल ने यात्रियों की भारी मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए खड़की और दहर का बालाजी के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन को अब नियमित साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में चलाने का फैसला किया है.

इस फैसले के बाद स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने वाली 01407/01408 ट्रेन अब नए नियमित ट्रेन संख्या 20105/20106 के रूप में पटरियों पर दौड़ेगी. इस फैसले से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को नियमित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी.

नई ट्रेनों का शेड्यूल और टाइम टेबल

खड़की दहर का बालाजी ट्रेन पहली नियमित सेवा: 11 अक्टूबर 2026 से

11 अक्टूबर 2026 से संचालन का दिन: हर रविवार

हर रविवार खड़की से प्रस्थान: सुबह 09:45 बजे

सुबह 09:45 बजे दहर का बालाजी आगमन: अगले दिन (सोमवार) सुबह 08:50 बजे

दहर का बालाजी खड़की सुपर फास्ट

पहली नियमित सेवा: 12 अक्टूबर 2026 से

12 अक्टूबर 2026 से संचालन का दिन: हर सोमवार

हर सोमवार दहर का बालाजी से प्रस्थान: दोपहर 12:00 बजे

दोपहर 12:00 बजे खड़की आगमन: अगले दिन (मंगलवार) सुबह 09:55 बजे

एसी और स्लीपर दोनों तरह के कोच होंगे

यात्रियों की आसानी के लिए इस ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर कोच का बेहतरीन संयोजन उपलब्ध कराया गया है. इसके ट्रेन में किस कैटेगरी की कितनी कोच होंगी, इसकी जानकारी नीचे दी गई है.

1 एसी 2 टियर: 1 कोच

1 कोच 3 एसी 3 टियर: 3 कोच

3 कोच स्लीपर क्लास : 6 कोच

6 कोच जनरल सेकंड क्लास : 4 कोच

4 कोच सेकंड क्लासकमगार्ड ब्रेक वैन: 1 कोच

1 कोच जनरेटर कार: 1 कोच

खडकी दहर का बालाजी एक्सप्रेस पर एक नजर में

विवरण ट्रेन संख्या 20105 ट्रेन संख्या 20106 रूट खड़की से दहर का बालाजी दहर का बालाजी से खड़की रवानगी का वक्त 11.10.2026 (रविवार) 12.10.2026 (सोमवार) रवानगी का वक्त खड़की - 09:45 AM दहर का बालाजी - 12:00 PM आने का वक्त दहर का बालाजी - 08:50 AM (सोम) खड़की - 09:55 AM (मंगल) पुराना नंबर 01407 01408

प्रमुख स्टॉपेज

यह साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी. वहीं, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा, जयपुर में इसके स्टॉपेज होंगे.

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