रेलवे ने दी 2 नई ट्रेनों की सौगात, जानें रूट, स्टॉपेज और टाइमटेबल की पूरी जानकारी

नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी है. इस कदम से इन राज्यों के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा और बेहतर यात्रा विकल्प मिलेंगे. हालांकि, अभी इन ट्रेनों के शुभारंभ की तारीख और समय सारणी अभी जारी नहीं की गई है. इसके अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

नई ट्रेनों के रूट, नंबर और टाइमिंग

पुणे बीड एक्सप्रेस

महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए पुणेबीड एक्सप्रेस को दैनिक (Daily) ट्रेन के रूप में मंजूरी दी गई है.

ट्रेन नंबर 11433 (पुणे से बीड): यह ट्रेन पुणे से रात 22:45 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 06:00 बजे बीड पहुंचेगी.

यह ट्रेन पुणे से रात 22:45 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 06:00 बजे बीड पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 11434 (बीड से पुणे): वापसी में यह ट्रेन बीड से रात 21:30 बजे खुलकर सुबह 05:20 बजे पुणे पहुंचेगी.

वापसी में यह ट्रेन बीड से रात 21:30 बजे खुलकर सुबह 05:20 बजे पुणे पहुंचेगी. मुख्य स्टॉपेज: उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंदा रोड, अहिल्यानगर, नारायणडोहो, न्यू आष्टी और अमलनेर भांद्याचे.

प्रतापनगर टांडा रोड मेमू

गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह दैनिक मेमू (MEMU) सेवा होगी.