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रेलवे ने दी 2 नई ट्रेनों की सौगात, जानें रूट, स्टॉपेज और टाइमटेबल की पूरी जानकारी

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच 2 नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही गीतांजलि और आजाद हिंद एक्सप्रेस समेत 9 प्रमुख ट्रेनों के नए स्टेशनों पर ठहराव को भी मंजूरी दी  है. जानिए इन नई ट्रेनों के रूट, समय और स्टॉपेज की पूरी लिस्ट.

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रेलवे ने दी 2 नई ट्रेनों की सौगात, जानें रूट, स्टॉपेज और टाइमटेबल की पूरी जानकारी
रेलवे बोर्ड ने दी 2 नई ट्रेनों को मंजूरी, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
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नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी है. इस कदम से इन राज्यों के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा और बेहतर यात्रा विकल्प मिलेंगे. हालांकि, अभी इन ट्रेनों के शुभारंभ की तारीख और समय सारणी अभी जारी नहीं की गई है. इसके अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

नई ट्रेनों के रूट, नंबर और टाइमिंग 

पुणे  बीड एक्सप्रेस 

महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए पुणेबीड एक्सप्रेस को दैनिक (Daily) ट्रेन के रूप में मंजूरी दी गई है. 

  • ट्रेन नंबर 11433 (पुणे से बीड): यह ट्रेन पुणे से रात 22:45 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 06:00 बजे बीड पहुंचेगी.
  •  ट्रेन नंबर 11434 (बीड से पुणे): वापसी में यह ट्रेन बीड से रात 21:30 बजे खुलकर सुबह 05:20 बजे पुणे पहुंचेगी.
  •  मुख्य स्टॉपेज: उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंदा रोड, अहिल्यानगर, नारायणडोहो, न्यू आष्टी और अमलनेर भांद्याचे.

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प्रतापनगर  टांडा रोड मेमू 

गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह दैनिक मेमू (MEMU) सेवा होगी.

  •  ट्रेन नंबर 69105 (प्रतापनगर से टांडा रोड): यह ट्रेन प्रतापनगर से सुबह 05:00 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09:35 बजे टांडा रोड पहुंचेगी.
  •  ट्रेन नंबर 69106 (टांडा रोड से प्रतापनगर): वापसी में यह शाम 17:05 बजे टांडा रोड से चलकर रात 21:25 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी.
  •  मुख्य स्टॉपेज: डभोई, छुछापुरा, बोडेली, पावी, छोटा उदयपुर, पदलिया रोड, मोतीसाधली, आंबारी ऋछवी, अलीराजपुर, खंडाला, जोबट और देकाकुंड.

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