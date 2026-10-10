Lucknow के अदिति अपार्टमेंट में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से आम जनता को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत मोहान रोड स्थित अनंत नगर में बने अदिति अपार्टमेंट में फ्लैटों की बुकिंग निकाली गई है.

अगर आप भी लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद का घर खरीदने के इच्छुक हैं, तो आप निर्धारित आखिरी तारीख से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर, 2026 तय की गई है.

प्रमुख विवरण और फ्लैट से जुड़ी जानकारी

योजना का नाम: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 – अदिति अपार्टमेंट

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 – अदिति अपार्टमेंट फ्लैट का प्रकार: 1 BHK (एक बेडरूम, हॉल और किचन)

1 BHK (एक बेडरूम, हॉल और किचन) लोकेशन: अनंत नगर योजना, मोहान रोड, लखनऊ

अनंत नगर योजना, मोहान रोड, लखनऊ पंजीकरण की आखिरी तारीख: 2 नवंबर, 2026

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस योजना में फ्लैट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है. इच्छुक आवेदक लखनऊ विकास प्राधिकरण के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए registration.ldalucknow.in पर विजिट करें. फिर पोर्टल पर जाकर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अदिति अपार्टमेंट का विकल्प चुनें. इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

यहां से हासिल करें जानकारी

अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है या योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और फ्लैट की कीमत से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप एलडीए के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक टोल फ्री नंबर 180018005000 कॉल कर जानकारी हासिल की जा सकती है.

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