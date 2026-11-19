यूपी में ढाई करोड़ लोग अब भी वोटर लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के मुताबिक अनुमानित आबादी और मौजूदा मतदाता संख्या की तुलना में करीब 2.38 करोड़ लोग अभी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं. आयोग पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है. रिनवा ने बताया कि कई लोगों का नाम पंचायत या निकाय चुनाव की सूची में तो होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाता. वोटरों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन और पहली बार PDF सर्च फीचर भी दिया गया है, जबकि नाम जुड़वाने या सुधार कराने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है.

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ED की याचिका खारिज; अंतरिम जमानत बरकरार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग अदालत ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी. इस फैसले के बाद आजम खान को फिलहाल जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा.

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फ्रेंच में हुई थी पहली बातचीत, सोनिया गांधी ने साझा की इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात की यादें

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर सोनिया गांधी ने एक वीडियो में उनसे पहली मुलाकात और रिश्तों से जुड़ी यादें साझा कीं. सोनिया ने बताया कि राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को उनके बारे में पत्र लिखकर शादी की इच्छा जताई थी. पहली मुलाकात से पहले वह इतनी घबराई हुई थीं कि रास्ते में ही मिलने का कार्यक्रम टालना चाहती थीं. बाद में लंदन में हुई मुलाकात के दौरान दोनों ने फ्रेंच में बातचीत की. सोनिया ने कहा कि विदेश में पढ़ाई और रहने के अनुभव की वजह से इंदिरा गांधी उनके सांस्कृतिक बदलावों और चुनौतियों को अच्छी तरह समझती थीं, जिससे समय के साथ दोनों के बीच आत्मीय रिश्ता और दोस्ती विकसित हुई.

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राहुल के आरोपों के बीच PM मोदी बोले- दुनिया भारत की तरक्की का लोहा मान रही

FICCI के 100वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अब भारत की विकास गाथा और आर्थिक क्षमता को स्वीकार कर रही है. उन्होंने कहा कि एक समय भारत दुनिया की सबसे जोखिम वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में तस्वीर बदल गई है. मोदी ने UPA सरकार की नीतियों को विकास में बाधक बताते हुए उद्योग जगत से आत्मनिर्भरता और नई क्षमताएं विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भी देश की विकास संभावनाओं पर भरोसा जता रही हैं.

मोदी को जेल जाने से कांग्रेस नेताओं ने बचाया था, वीरप्पा मोइली के दावे से सियासत गरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि UPA सरकार के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था. मोइली के मुताबिक उस समय मोदी के खिलाफ कार्रवाई की संभावना थी, लेकिन पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने हस्तक्षेप किया. उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर और राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की स्वीकारोक्ति बता सकती है, वहीं कांग्रेस के लिए यह बयान असहजता बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

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मुंबई में हिंदू घटे, मुस्लिम बढ़े? BJP नेता किरीट सोमैया के दावे पर छिड़ी नई बहस

BJP नेता किरीट सोमैया ने मुंबई की जनसंख्या संरचना को लेकर दावा किया है कि शहर में हिंदू और मुस्लिम आबादी के अनुपात में बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में Pew Research के आंकड़ों का हवाला दिया और जनसंख्या परिवर्तन को राजनीतिक व सामाजिक मुद्दे के रूप में उठाया. इस बयान के बाद जनसंख्या, प्रवासन और धार्मिक जनसांख्यिकी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. हालांकि ऐसे दावों और आंकड़ों की व्याख्या को लेकर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

खबर विस्तार से पढ़ें: मुंबई की डेमोग्राफी का बदलता गणित! क्या 2051 तक मुस्लिम आबादी 31% हो जाएगी?क्या कहते हैं आंकड़े

धार्मिक दुनिया का बदलता नक्शा, 2070 तक मुस्लिम आबादी सबसे बड़ी होने का अनुमान

Pew Research के प्रोजेक्शन के अनुसार 2070 तक दुनिया का धार्मिक संतुलन मौजूदा स्वरूप से काफी अलग हो सकता है. अनुमान है कि मुस्लिम आबादी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन जाएगी, जबकि ईसाई दूसरे स्थान पर रहेंगे. हिंदुओं की संख्या 118 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन वैश्विक आबादी में उनकी हिस्सेदारी 14.9% से घटकर 13.6% रह सकती है. दूसरी ओर, किसी धर्म से खुद को न जोड़ने वाले लोगों यानी "Religiously Unaffiliated" वर्ग को धार्मिक बदलावों का सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है.

अकवान तूफान तट के करीब, ओडिशा में 50 हजार लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए, आंध्र-ओडिशा में हाई अलर्ट

पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय भीषण चक्रवात अकवान तेजी से तट की ओर बढ़ रहा है और कल दोपहर के आसपास गोपालपुर के पास नरसपुर से पुरी के बीच लैंडफॉल कर सकता है. इसके असर से उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश और 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. खतरे को देखते हुए ओडिशा में 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है और राहत-बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है. तटीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

भारतीय हॉकी की दीवार सविता को वैश्विक सम्मान, TIME100 Next India सूची में मिली जगह

भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज गोलकीपर सविता को बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है. उन्हें देश का भविष्य गढ़ने वाले 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की TIME100 Next: India की पहली सूची में शामिल किया गया है. हॉकी इंडिया ने इस उपलब्धि पर सविता को बधाई देते हुए इसे भारतीय हॉकी और देश के लिए गर्व का क्षण बताया है. सविता लंबे समय से भारतीय महिला हॉकी की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में रही हैं और उनकी इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर भारतीय हॉकी की बढ़ती पहचान के तौर पर देखा जा रहा है.

तुषार कपूर और आयुष्मान के बाद अब सैफ को धमकी, मुंबई पुलिस ने शुरू की पड़ताल

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के फरार आरोपी जीशान अख्तर के नाम से धमकी मिलने की सूचना सामने आई है. मुंबई पुलिस यह जांच कर रही है कि धमकी वास्तव में जीशान अख्तर ने दी है या फिर किसी ने उसका नाम इस्तेमाल किया है. इससे पहले अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी इसी तरह की धमकियां मिली थीं. उस मामले में पुलिस ने बेंगलुरु के IIT ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था, जिस पर AI की मदद से धमकी भरे संदेश भेजने का आरोप है. पुलिस के अनुसार उसका किसी गैंग से संबंध नहीं मिला था. फिलहाल सैफ को मिली धमकी के मामले की जांच जारी है.

