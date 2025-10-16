PM Kisan 21st Installment: देशभर के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म! इस दिन खाते में आ सकते हैं 2000 रुपये

देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment) का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर सकती है. दिवाली से पहले ही ये पैसा मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

किसानों को दिवाली पर मिलेगा बड़ा तोहफा?

त्योहारों से पहले अगर ये किस्त जारी होती है, तो यह किसानों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा साबित होगी. आइए जानते हैं पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment Date) कब जारी हो सकती है. इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किन किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये आने वाले हैं और किन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Next Installment) से वंचित रहना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं...

इन राज्यों के किसानों के खाते में पहले आए 2000 रुपये

इस बार सरकार ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि पहले ही भेज दी है. इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था. ऐसे में राहत के तौर पर केंद्र ने इन इलाकों के किसानों को एडवांस किस्त जारी कर दी. अब बाकी राज्यों के किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि त्योहारी सीजन से पहले उनके खाते में भी पीएम किसान की 21 वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) आ जाएगी.

PM Kisan की 21वीं किस्त कब जारी होगी?

पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2023 में 15 नवंबर को किस्त जारी की गई थी, जबकि 2024 में 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त भेजी गई थी. इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2025 तक 21वीं किस्त (PM Kisan Next Installment) किसानों के खातों में भेजी जा सकती है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिवाली से पहले ही पैसा आ सकता है.

इन किसानों की अटक सकती है किस्त

अगर आपने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी (PM Kisan e-KYC Update) पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त रुक सकती है. सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है,आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर गलत है या अकाउंट बंद हो गया है,तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा.

कई किसानों की किस्त इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि उन्होंने आवेदन के समय गलत जानकारी या डॉक्यूमेंट जमा किए होते हैं. इसलिए बैंक डिटेल और आधार लिंकिंग जरूर दोबारा जांच लें.

कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

कई बार किसान यह समझ नहीं पाते कि उनका नाम अभी भी पीएम किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में है या नहीं. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं

सबसे पहले pmkisan.gov.inवेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर ‘Kisan Corner' सेक्शन में जाएं.

अब ‘Beneficiary List' पर क्लिक करें.

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें.

अब ‘रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें.

अगर आपका नाम लिस्ट में दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्त जल्द ही आने वाली है.

e-KYC, आधार और बैंक डिटेल्स फटाफट कर लें अपडेट

भले ही सरकार की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment Date) की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि किस्त दिवाली से पहले आ सकती है. इसलिए किसान अभी से अपनी e-KYC, आधार और बैंक डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लें.इससे जब किस्त जारी होगी तो पैसा बिना किसी देरी के सीधे खाते में पहुंच जाएगा.

PM Kisan योजना क्या है?

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025) में किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह पैसा एकमुश्त नहीं बल्कि 2000-2000 रुपये करके तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से शुरू हुई थी और अब तक 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.

पीएम किसान योजना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट (PM Kisan 21st Installment Latest Update) के लिए आप ऑफिशियल साइट pmkisan.gov.in पर नजर रखें. इसके साथ ही अपने फोन पर मिलने वाले SMS अलर्ट्स चेक करते रहना चाहिए.

