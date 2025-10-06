PM Kisan 21st Installment: किसानों को कब मिलेगी 21वीं किस्त की सौगात? आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं? फटाफट करें चेक

देश के करोड़ों किसान दिवाली से पहले सरकार से मिलने वाली पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) का इंतजार कर रहे हैं. इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ किसानों को पीएम किसान की किस्त पहले ही मिल चुकी है और कई अब भी अगली किस्त के इंतजार में हैं. अगर आप भी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो पहले ये जान लें कि आपका नाम पीएम किसान की बेनिफिशियरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में है या नहीं?

हर बार की तरह इस बार भी कई ऐसे किसान हैं जो लिस्ट से बाहर होने वाले हैं.अगर नाम बाहर हो गया, तो 2000 रुपये अकाउंट में नहीं आएंगे.. यानी कई किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) से वंचित होना पड़ सकता है.

किसे पहले मिली किस्त, बाकी क्यों इंतजार में?

सरकार ने इस बार तीन राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की किस्त पहले ही भेज दी है. वजह ये कि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था और राहत के तौर पर किस्त एडवांस में रिलीज कर दी गई. अब बाकी देश के किसानों के लिए संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक पीएम किसान योजना की अगली किस्त आ सकती है, यानी दिवाली से पहले खाते में पैसे आ जाएं.

हालांकि, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) जारी करने की तारीखों का आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है.

लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बार आपके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं, तो सबसे पहले बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करें. ये तरीका बहुत आसान है:

pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं

'Beneficiary List' ऑप्शन चुनें

राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें

'Get Report' पर क्लिक करें और अपना नाम देखें

अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी.

इन वजहों से भी अटक सकती है किस्त

e-KYC और बैंक डिटेल्स ठीक करना जरूरी

कई बार किसान सिर्फ इसलिए किस्त से चूक जाते हैं क्योंकि उनकी e-KYC पूरी नहीं होती या बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी होती है. अगर आपकी e-KYC अधूरी है तो तुरंत पूरी कर लें. इसके दो तरीके हैं .pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए e-KYC करना, नजदीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक KYC कराना .साथ ही, बैंक अकाउंट में IFSC कोड, अकाउंट स्टेटस और आधार लिंकिंग सही है या नहीं, इसे भी चेक कर लें.

फार्मर रजिस्ट्रेशन और डॉक्युमेंट अपडेट भी जरूरी

अब सिर्फ PM Kisan में रजिस्टर्ड होना काफी नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि जिनका फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं है, या जिनके दस्तावेज जैसे भू-सत्यापन अधूरे हैं, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी. इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लें.

21वीं किस्तआने से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

हर साल पीएम किसान योजना (PM kisan Yojana) के तहत किसानों को 6000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. इस बार 21वीं किस्त आने से किसानों को खेती के खर्च और त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलेगी. लेकिन पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी डिटेल्स अपडेट हैं और नाम लिस्ट में है. इसलिए अभी अपना नाम लिस्ट में चेक करें और e-KYC समेत सभी जरूरी काम निपटा लें. तभी दिवाली से पहले आपके खाते में 2000 रुपये आ पाएंगे.