PM Kisan Yojana: क्या अगले महीने जारी होगी 22वीं किस्त? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 22th Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए साल की शुरुआत में किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. करोड़ों किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. अगर ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो अगली किस्त के 2000 रुपये खाते में आने से पहले ही रुक सकते हैं. यही वजह है कि इस बार किसानों के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी हो गया है.

पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में मिलती है और हर चार महीने में 2000 रुपये सीधे खाते में भेजे जाते हैं. अब तक किसानों को 21 किस्तों का फायदा मिल चुका है और अब सबकी नजर 22वीं किस्त पर टिकी है.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,माना जा रहा है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. ऐसे में PM Kisan की वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए.

PM Kisan योजना में सबसे बड़ा बदलाव

इस बार बड़ा बदलाव यूनिक Farmer ID को लेकर किया गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ e KYC से काम नहीं चलेगा. जिन किसानों के पास यूनिक Farmer ID नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. Farmer ID को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है, जिसमें जमीन की जानकारी, फसल का डेटा, खेती से जुड़ी जानकारी और आमदनी से जुड़ा रिकॉर्ड जुड़ा रहेगा.

सरकार का मकसद साफ है कि योजना का फायदा सिर्फ सही किसानों तक पहुंचे और फर्जी नामों पर रोक लगाई जा सके. इसी वजह से फार्मर आईडी को पीएम किसान योजना से जोड़ा जा रहा है. अगर किसी किसान ने अभी तक Farmer ID नहीं बनवाई है, तो उसकी 22वीं किस्त अटक सकती है.

e KYC कैसे करें?

e KYC भी PM Kisan योजना के लिए जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक e KYC नहीं कराई है, उनके पैसे भी रुक सकते हैं.

किसान PM Kisan की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल से OTP के जरिए e KYC कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक KYC कराने की सुविधा भी दी गई है.

सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए PM Kisan ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी शुरू की है. किसान ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करते हैं और चेहरे की पहचान के जरिए e KYC पूरी कर सकते हैं. e KYC करने के करीब 24 घंटे बाद इसका स्टेटस पोर्टल पर दिखने लगता है.

इन वजहों से भी अटक सकती है अगली किस्त

कई बार किसानों की किस्त सिर्फ e KYC की वजह से नहीं रुकती. आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी बड़ी वजह बनती है. नाम की स्पेलिंग अलग होना, बैंक खाता बंद होना, IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC अपडेट न होना भी पेमेंट फेल होने का कारण बन सकता है.

इसके अलावा जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में दिक्कत होने पर भी किस्त रुक जाती है. जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न होना, म्यूटेशन लंबित होना या जमीन विवाद में होना सिस्टम में किसान को अपात्र दिखा सकता है. ऐसे मामलों में किसान को तुरंत अपनी जानकारी सही करवानी चाहिए.

किसान निधि की किस्त अटक जाए तो क्या करें?

अगर किसी किसान की किस्त अटक गई है या स्टेटस में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो वह CSC सेंटर, बैंक या कृषि विभाग की मदद ले सकता है. जितनी जल्दी जानकारी अपडेट होगी, उतनी जल्दी अगली किस्त खाते में आने का रास्ता साफ होगा.

किसानों की मदद के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल की सुविधा भी दी है. PM Kisan से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसान टोल फ्री नंबर 155261 या 1800115526 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा 011 23381092 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है. ईमेल के जरिए मदद के लिए pmkisan-ict@gov.in पर मेल किया जा सकता है.

2000 रुपये पाने के लिए फटाफट करें ये काम

अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपये समय पर खाते में आएं, तो अभी e KYC पूरी करें, Farmer ID बनवाएं और बैंक - जमीन से जुड़ा डेटा जरूर चेक कर लें. समय रहते ये काम पूरे कर लिए गए, तो किस्त रुकने की टेंशन नहीं रहेगी.