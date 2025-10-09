PM Kisan 21st Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये! तुरंत कर लें ये 5 जरूरी काम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की 21वीं किस्त का देशभर के किसान इंतजार कर रहे हैं. कुछ किसानों को तो ये किस्त पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसान सोच रहे हैं कि उनके बैंक खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का पैसा कब आएगा? बता दें कि इस बार सरकार ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को पहले ही किस्त भेज दी है. इन तीन राज्यों के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर कर दी गई है. इसकी वजह ये है कि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया. सरकार ने राहत के तौर पर किस्त एडवांस में भेज दी है..

यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के बाकी किसानों के खाते में कब तक 2000 रुपये की किस्त आने की संभावना है. इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे किसान हैं जिनके हाथ इस बार खाली रह जाएंगे... तो चलिए एक-एक करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़ी सभी अपडेट जान लेते हैं...

PM Kisan की 21वीं किस्त कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जा सकते हैं. यानी अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते तक अगली पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment ) आने की संभावना है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक पीएम किसान की अगली किस्त किए जाने की कोई ऑफिशियल तारीख (PM Kisan 21st Installment date) नहीं बताई गई है.

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये!

अगर आपने अब तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में अपनी e-KYC नहीं करवाई है, तो आपके पैसे अटक सकते हैं. सरकार ने साफ किया है कि बिना e-KYC कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी. इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो भी पैसा नहीं आएगा.बैंक डिटेल में गड़बड़ी जैसे IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा. इसलिए अपनी बैंक डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें. अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत अपडेट कराएं.बहुत से किसानों की किस्त इसलिए भी अटक सकती है क्योंकि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे या फिर आवेदन के समय जानकारी सही तरीके से अपडेट नहीं की थी.

1. e-KYC नहीं कराई तो पैसा अटक जाएगा, e-KYC कैसे कराएं?

अगर आपने अब तक e-KYC नहीं कराया है, तो किस्त नहीं मिलेगी. कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए अटक जाती है क्योंकि उनकी eKYC अधूरी रह जाती है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिना e-KYC कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा.अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है. बिना e-KYC के कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा. अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाई है, तो इसे तुरंत पूरा करें.

आप दो तरीके से e-KYC कर सकते हैं.आप ऑनलाइन OTP से eKYC कर सकते हैं या नजदीकी CSC सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक eKYC भी भी करवा सकते हैं.

ऑनलाइन OTP के जरिए eKYC के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

यहां ‘eKYC' ऑप्शन पर क्लिक करें

अब आधार नंबर और कैप्चा डालें

आपके मोबाइल पर आया OTP डालकर सबमिट करें

2. बैंक अकाउंट में गड़बड़ी हुई तो नहीं आएंगे 21वीं किस्त के पैसे

कई बार सरकार की तरफ से 2000 रुपये की किस्त सही समय पर भेज दी जाती है, लेकिन वो किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचती.यह सिर्फ इस वजह से अटक जाती हैं क्योंकि बैंक डिटेल में गड़बड़ी रहती है.जैसे IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा. ऐसे में किस्त आने के बावजूद पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा. इसलिए अपनी बैंक डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें. अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत सही कराएं.आप पीएम किसान (PM Samman Nidhi Yojana-PMKSNY) पोर्टल या बैंक में जाकर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं.

3. जमीन वेरिफिकेशन के बिना भी अटक सकती है अगली किस्त

पीएम किसान पोर्टल पर आपकी जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट और वेरिफाई होने चाहिए. अगर आपने गलत या अधूरे दस्तावेज दिए हैं, तो नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है और आपको किस्त का पैसा नहीं मिलेगा. जिन किसानों की जमीन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड या वेरीफाई नहीं हुए हैं, उनकी भी किस्त रोकी जा सकती है. सरकार अब गलत दस्तावेज से लाभ उठाने वाले किसानों को पहचानकर लिस्ट से बाहर कर रही है.

4. अगली किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य

अब सिर्फ पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना काफी नहीं है. सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को भी अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत आपको राज्य सरकार की फार्मर रजिस्ट्री (PM Kisan Yojana Farmer Registry) में भी नाम दर्ज करवाना जरूरी है.

इसके लिए आप CSC सेंटर या या 'Farmer Registry UP App' का इस्तेमाल करें.आप अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें और फार्मर रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि अब सिर्फ योजना में रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है. 'Farmer Registry' में नाम होना जरूरी है.

5. बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये

कई बार किसान लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता.बहुत से किसानों को ये नहीं पता होता कि उनका नाम अभी भी बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं. ये चेक करना बहुत आसान है.हर बार की तरह, इस बार भी कुछ किसानों का नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है.अगर पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में आपका नाम है तो आपके खाते में 2000 रुपये की 21वीं किस्त आएगी लेकिन नाम नहीं है, तो किस्त नहीं आएगी. ऐसे में अपनी जानकारी pmkisan.gov.in पर जाकर चेक करें.

आपके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं,ऐसे करें चेक

अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बार आपके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं, तो सबसे पहले बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करें. ये तरीका बहुत आसान है:

pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं

'Beneficiary List' ऑप्शन चुनें

राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें

'Get Report' पर क्लिक करें और अपना नाम देखें

अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी.

PM Kisan की 21वीं किस्त से करोड़ों किसानों को मिलेगी राहत

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) से करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन केवल उन्हीं को जिनकी जानकारी अपडेट है. अगर eKYC अधूरी है,बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं हैं,नाम लाभार्थी लिस्ट में नहीं है,फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो किस्त अटक सकती है. इसलिए समय रहते अपना स्टेटस चेक करें ताकि 2,000 रुपये की अगली किस्त(PM Kisan Next Installment) समय पर मिल जाए. इन कामों को पूरा करने के बाद ही आप निश्चिंत हो सकते हैं कि पैसा आपके खाते में आएगा.

पीएम किसान की ऑफिशियल साईट और SMS अलर्ट्स पर रखें नजर

अगर आप चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 2000 रुपये की अगली किस्त समय पर आपके खाते में आए, तो अभी से सभी जरूरी काम पूरे कर लें. e-KYC, बैंक डिटेल्स और जमीन का वेरिफिकेशन अपडेट करके ही आप निश्चिंत हो सकते हैं.पीएम किसान योजना (PM Kisan 21st Installment Latest Update) से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए आप ऑफिशियल साईट pmkisan.gov.in पर नजर बनाए रखें और अपने फोन पर मिलने वाले SMS अलर्ट्स चेक करते रहें. जैसे ही किस्त जारी होगी आपको मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाएगा.

