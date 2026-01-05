PM Kisan Yojana 2026: नए साल में पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, 22वीं किस्त के लिए 'Farmer ID' अनिवार्य, वरना अटक जाएंगे ₹2000, ऐसे करें अप्लाई

नए साल की शुरुआत किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए 2026 काफी खास रहने वाला है. इस साल सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत लगातार तीन किस्त जारी करने की तैयारी में है. यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा. लेकिन इसके साथ ही सरकार ने नियमों में एक अहम बदलाव भी किया है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है.सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों के पास Farmer ID नहीं होगी उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है. इसलिए अगर आप भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में शुरू किया था. इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है. योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6000 रुपये मिलते हैं जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. यह पैसा डीबीटी के जरिए आता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

यूनिक Farmer ID अनिवार्य

सरकार ने पीएम किसान योजना में यूनिक Farmer ID को अनिवार्य कर दिया है. इसे किसान की डिजिटल पहचान माना जा रहा है. इसमें किसान की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई जाती है, खाद का इस्तेमाल, पशुपालन से जुड़ा डेटा और आमदनी से जुड़ी जानकारी जुड़ी रहती है. सरकार का मकसद है कि सही किसान तक ही योजना का लाभ पहुंचे और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगे.

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी साफ किया है कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए कई राज्यों में Farmer ID को जरूरी कर दिया गया है. आने वाले समय में यह नियम पूरे देश में लागू किया जाएगा.

Farmer ID होने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं.

खाद और बीज की सब्सिडी सही मात्रा में मिलती है.

फसल बीमा का क्लेम आसान हो जाता है.

अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती.

एक ही आईडी से भविष्य की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.

Farmer ID के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Farmer ID बनवाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. आधार कार्ड सबसे जरूरी है. आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए. जमीन से जुड़े कागज जैसे खसरा या जमाबंदी जरूरी है. इसके अलावा राशन कार्ड या फैमिली आईडी भी मांगी जा सकती है. सरकार पंचायत स्तर पर कैंप भी लगा रही है ताकि किसान आसानी से अपनी Farmer ID बनवा सकें.

Farmer ID कैसे बनवाएं?

जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे अपने राज्य के AgriStack पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आधार के जरिए eKYC पूरी करनी होती है. इसके बाद जमीन की जानकारी जोड़नी होती है और फैमिली डिटेल मैप करनी होती है. सारी जानकारी सही होने पर संबंधित विभाग जांच करता है और फिर यूनिक Farmer ID जारी कर दी जाती है. अगर किसान के पास अलग अलग जगह खेत हैं तो सभी खेतों की जानकारी एक ही आईडी में जोड़ना जरूरी है.

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी?

अब सबसे बड़ा सवाल कि पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी. पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (PM Kisan 22nd Installment Date) को लेकर माना जा रहा है कि फरवरी 2026 में पैसा जारी हो सकता है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन हर चार महीने में किस्त आने के पैटर्न के हिसाब से फरवरी का समय माना जा रहा है.

22वीं किस्त के बाद 23वीं किस्त की बारी आएगी. चार महीने के अंतर को देखें तो जुलाई 2026 में 23वीं किस्त आने की उम्मीद है. इसके बाद 24वीं किस्त नवंबर 2026 में जारी हो सकती है. यानी पूरे साल किसानों को लगातार आर्थिक सहारा मिलता रहेगा.

अगर आप चाहते हैं कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो Farmer ID बनवाना और eKYC पूरा करना बहुत जरूरी है. सरकार का फोकस साफ है कि पैसा सीधे और सही किसान तक पहुंचे. ऐसे में समय रहते जरूरी काम पूरे कर लेना ही समझदारी है.