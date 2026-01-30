PM किसान योजना : 22वीं किस्त जारी होने से पहले ऐसे चेक करें अपनी पात्रता, एक गलती कहीं पहुंचा ना दे नुकसान

PM kisan 22th installment date 2026 kab aayega : हमारे देश की असल नींव यानी कि अन्नदाता को और सबल बनाने के लिए देस की सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है. जो सारे किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद बन चुका है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है. जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आप इस किस्त के लिए पात्र हैं या नहीं. अच्छी बात ये है कि आप घर बैठे आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

2 साल तक बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करने पर क्या होता है? आपका अकाउंट भी Dormant है तो जान लें जरूरी बात

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के जरिए चलाई जा रही एक डीबीटी (Direct Benefit Transfer) योजना है. इसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

22वीं किस्त कब जारी हो सकती है?

अब तक इस योजना की हर किस्त लगभग चार महीने के गैप पर जारी की जाती रही है.

• 21वीं किस्त नवंबर महीने में जारी हुई थी

• ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी महीने में जारी हो सकती है

22वीं किस्त से पहले पात्रता क्यों चेक करें?

कई बार किसानों की किस्त कुछ जरूरी कारणों से अटक जाती है, जैसे-

• ई केवाईसी पूरा न होना

• बैंक खाते से आधार लिंक न होना

• गलत बैंक विवरण

• भूमि सत्यापन अधूरा होना

इसलिए किस्त आने से पहले अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है.

ऐसे चेक करें पीएम किसान स्टेटस

स्टेप 1:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

आप चाहें तो PM Kisan मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्टेप 2:

होम पेज पर ‘Know Your Status' ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3:

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

अगर नंबर याद नहीं है तो ‘Know Your Registration Number' पर क्लिक करके मोबाइल नंबर या आधार नंबर से पता कर सकते हैं.

स्टेप 4:

कैप्चा कोड भरें और Get Details बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पूरा स्टेटस दिखाई देगा.

स्टेटस में क्या-क्या जानकारी दिखेगी?

• आपकी पात्रता की स्थिति

• पिछली किस्त का स्टेटस

• ई-केवाईसी पूरा है या नहीं

• बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल

• 22वीं किस्त मिलने की संभावना

ये बात रखें ध्यान

अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के मिले, तो-

• ई-केवाईसी जरूर पूरा करें

• आधार-बैंक लिंक चेक करें

• मोबाइल नंबर अपडेट रखें

• भूमि रिकॉर्ड सत्यापित कराएं