2 साल तक बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करने पर क्या होता है? आपका अकाउंट भी Dormant है तो जान लें जरूरी बात

Dormant Bank Account: अगर आपने अपना बैंक अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. अक्सर लोग एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर किसी एक को भूल जाते हैं. लेकिन ऐसा करना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं कैसे, साथ ही जानेंगे अगर आपको बैंक अकाउंट भी इनएक्टिव या डॉर्मेंट है, तो क्या करना जरूरी है.

2 साल तक बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करने पर क्या होता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर किसी बैंक अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो उसे इनएक्टिव (Inactive) माना जाता है. वहीं, अगर 24 महीने यानी 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, तो अकाउंट डॉर्मेंट (Dormant) हो जाता है. डॉर्मेंट होने के बाद उस अकाउंट से जुड़ी कई सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं. जैसे-

डेबिट कार्ड और एटीएम से पैसे निकालना बंद हो जाता है.

नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग काम नहीं करती.

ऑनलाइन पेमेंट, UPI और फंड ट्रांसफर रुक जाते हैं.

ऑटो-डेबिट, EMI या बिल पेमेंट फेल हो सकते हैं.

हालांकि, एक राहत की बात है कि अकाउंट में जमा पैसे सुरक्षित रहते हैं और ब्याज भी मिलता रहता है. अगर कोई रिफंड, सब्सिडी या डिविडेंड आना है, तो वह भी अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है.

अगर अकाउंट बहुत सालों तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसमें पड़ा पैसा बैंक द्वारा एक सेंट्रल फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट फंड कहा जाता है. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है. सही दस्तावेज देकर अकाउंट होल्डर या उसके नॉमिनी बाद में भी यह पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं.

डॉर्मेंट अकाउंट को फिर से चालू करना मुश्किल नहीं है. इसके लिए आपको केवल अपनी बैंक ब्रांच में जाकर एक लिखित रिक्वेस्ट देनी होगी, पहचान और पते का प्रूफ जमा करना होगा. कुछ बैंक मोबाइल या नेट बैंकिंग से भी री-एक्टिवेशन की सुविधा देते हैं. एक बार अकाउंट एक्टिव होते ही सारी सेवाएं फिर से शुरू हो जाती हैं.

साल में कम से कम एक बार कोई ट्रांजैक्शन करें.

थोड़े पैसे जमा या निकाल लें.

किसी दूसरे अकाउंट में छोटा सा फंड ट्रांसफर कर दें.

इस तरह छोटी-छोटी सावधानियां आपके अकाउंट को एक्टिव रख सकती हैं और भविष्य की परेशानी से बचा सकती हैं. ऐसे में अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है, तो आज ही चेक कर लें, कहीं वो डॉर्मेंट तो नहीं हो गया है.