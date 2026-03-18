PAN कार्ड बनवाने का अच्छा मौका, आधार से ही बनवाएं PAN, 31 मार्च है लास्ट डेट

PAN Application Rules Changing: पैन कार्ड को लेकर 1 अप्रैल से कई नियम बदल जाएंगे. इससे पहले परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN कार्ड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. नए अपडेट के मुताबिक, जिन लोगों का अभी तक पैन कार्ड नहीं बना है वह भी आसानी से पैन कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनाने के लिए भी नियमों में बदलाव हो जाएगा. ऐसे में आप 31 मार्च से पहले ही पैन बनावा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता होगी. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप सिर्फ आधार से पैन कार्ड बनवा सकते हैं.

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आधार से ही बनवाएं PAN Card

दरअसल, इस साल 1 अप्रैल से, पूरे भारत में PAN आवेदन के नए नियम लागू किए जाएंगे. इन बदलावों का असर डॉक्यूमेंट, फॉर्मों और आवेदन की पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगा. इससे पहले 31 मार्च 2026 तक केवल आधार कार्ड के जरिए तत्काल PAN कार्ड बनवाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू होने के बाद अतिरिक्त दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, मुफ्त और ई-केवाईसी (e-KYC) आधारित है, जो कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है.

IMPORTANT UPDATE!!



PAN Application Rules Changing From 1st April 2026.



Apply Now Using Aadhaar Only Till 31st March 2026.



महत्वपूर्ण अपडेट!!



PAN बनवाने का अच्छा मौका 31 मार्च 2026 तक सिर्फ आधार से PAN बनवाएं.



For any queries, write us at abhirendra.pal@csc.gov.in… pic.twitter.com/JdpWQkR498 — CSCeGov (@CSCegov_) March 17, 2026

आधार से इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया

वेबसाइट पर जाएं- आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं.

इंस्टेंट ई-पैन चुनें- होमपेज पर "Quick Links" सेक्शन में "Instant e-PAN" पर क्लिक करें.

नया पैन- "Get New PAN" विकल्प को चुनें.

आधार विवरण- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए "Continue" पर क्लिक करें.

OTP वेरिफिकेशन- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.

विवरण सत्यापित करें- आधार में मौजूद विवरण का मिलान करें और सबमिट करें.

डाउनलोड- आवेदन के बाद आपको एक पावती नंबर मिलेगा, और थोड़ी देर बाद आप यहीं से 'e-PAN' डाउनलोड कर सकते हैं.