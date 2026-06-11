नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. शहर में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है. इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल होगी, बल्कि जेवर एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जून 2026 को वर्चुअल माध्यम से इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद इनका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा.
नोएडा सेक्टर-90 में इलेक्ट्रिक बसों का डिपो
इलेक्ट्रिक बसों का पूरा बेड़ा नोएडा के सेक्टर-90 स्थित बस डिपो पहुंच चुका है. नई बसों के संचालन से पहले सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी, जिनमें 10 आधुनिक डबल डेकर बसें भी शामिल हैं. इन बसों के शुरू होने से शहर के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होने की उम्मीद है.
जेवर एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत
15 जून 2026 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में जेवर एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इस इलेक्ट्रिक बस सेवा को पहले ही शुरू किया जा रहा है. इससे जेवर एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा.
नोएडा में इलेक्ट्रिक बसों का किराया
किराया 10 रुपये से 30 रुपये तक इन बसों के किराये को भी आम यात्रियों के बजट में रखा गया है. न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है. इससे दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को किफायती व आधुनिक परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा. परिवहन विभाग का मानना है कि यह पहल नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने के साथ-साथ स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करेगी.
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