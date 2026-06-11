दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम में फायरिंग, लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Firing At Guru Randhwa Gym: बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा के जिम में फायरिंग की खबर है. बीती रात हुई जिम में फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ली है. फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं हैं. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने फायरिंग का दावा किया है.

गुरु रंधावा के जिम में फायरिंग के जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सलमान खान से नजदीकियां बढ़ा रहा था, इसलिए फायरिंग की गई है. आगे लिखा, जीतने भी ये देशद्रोही हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, वहीं पे ही मारेंगे. NDTV सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने फायरिंग की ली जिम्मेदारी

सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो जारी कर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने लिखा, सलमान से नजदीकियां बढ़ा रहा था, इसलिए गुरू रंधावा के जिम में फायरिंग करवाई है. उसने पोस्ट में लिखा, राम राम सभी भाइयों को, जो आज ये 24 HS FITNESS DELHI (GURU RANDHAWA) की जिम पर फायरिंग हुई है, वो मैंने ANIL PANDIT USA और LAWRENCE BISHNOI GROUP ने की है.

'समझाने के बावजूद एक्टर सलमान खान के करीब हो रहा था'

गुरु रंधावा के जिम में फायरिंग कराने का दावा करने वाले शख्स ने आगे लिखा, ये एक्टर सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा था, इसको हमने पहले भी समझाया था कि इससे दूर रहो, ये हमारा दुश्मन है, लेकिन इसको समझ नहीं आई और जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो किसी भी कोने में छुप जाएं, जल्दी ही सबसे मुलाकात होगी, वेट एंड वॉच!

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरण शिकार मामले के बाद से लगातार निशाना बना रहा है. अप्रैल 2024 में गैंग के गुर्गों ने सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फायरिंग की थी. गैंग उनके करीबी दोस्तों, सहयोगियों और बॉलीवुड के अन्य कलाकारों को लगातार धमकियां दे रहा है.

ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले ने किया शहीदों को सलाम

गुरु रंधावा की दिल्ली से स्थित जिम में ताबड़तोड़ फायरिंग के जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट के आखिर शहीदों को सलाम किया और फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, हरि बॉक्सर, आरजू बिश्नोई, टाइसन बिश्नोई, शुभम लोंकर, हरमन संधू, अंकित सेरसा का लिया है.

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