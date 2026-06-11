पानी का बिल बकाया है? ग्रेटर नोएडा की OTS योजना में ब्याज पर 40% तक छूट, जानिए कैसे

ग्रेटर नोएडा में पानी के बकाया बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जल शुल्क के लंबित मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान (OTS) योजना शुरू की है. इस योजना के तहत बकायेदारों को ब्याज में भारी छूट का लाभ मिलेगा, जिससे वर्षों से लंबित भुगतान को आसानी से निपटाया जा सकेगा. प्राधिकरण का मानना है कि बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके ऊपर जल शुल्क का बकाया जमा है. कई मामलों में ब्याज की राशि इतनी बढ़ चुकी है कि उपभोक्ताओं के लिए पूरा भुगतान करना मुश्किल हो रहा है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यह विशेष योजना लागू की गई है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

यह योजना केवल आवासीय उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है. इसके दायरे में आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत, आईटी सेक्टर, बिल्डर्स तथा ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं से जुड़े सभी आवंटी शामिल किए गए हैं यानी जिन लोगों या संस्थानों पर जल शुल्क का बकाया है, वे निर्धारित शर्तों के अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

ब्याज में मिलेगी बड़ी छूट

प्राधिकरण ने समयबद्ध भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज में अलग-अलग स्तर की छूट तय की है.

30 जून 2026 तक बकाया जमा करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच भुगतान करने वालों को 30 प्रतिशत की राहत दी जाएगी.

1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक भुगतान करने पर 20 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ मिलेगा.

इसका सीधा मतलब है कि जो उपभोक्ता जल्दी भुगतान करेंगे, उन्हें सबसे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

मूल बकाया जमा करना होगा जरूरी

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल ब्याज में राहत देने के लिए है. उपभोक्ताओं को मूल जल शुल्क की पूरी राशि जमा करनी होगी. केवल ब्याज के हिस्से में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी.

समय सीमा के बाद नहीं मिलेगा मौका

अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष योजना 31 अगस्त 2026 तक ही प्रभावी रहेगी. इसके बाद किसी भी प्रकार की ब्याज छूट नहीं दी जाएगी और बकाया वसूली सामान्य नियमों के तहत की जाएगी.

बकायेदारों पर हो सकती है कार्रवाई

प्राधिकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि समय रहते भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. इसमें जलापूर्ति कनेक्शन काटना, नोटिस जारी करना और भू-राजस्व के माध्यम से बकाया वसूली जैसी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं.

उपभोक्ताओं से की गई अपील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और तय समय के भीतर अपना लंबित जल शुल्क जमा कर दें. इससे न केवल ब्याज का बोझ कम होगा, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा. जल शुल्क से जुड़े हजारों उपभोक्ताओं के लिए यह योजना राहत का बड़ा अवसर मानी जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से बढ़ते ब्याज के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे.

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