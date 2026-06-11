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2 hours ago

Rashifal 11 June 2026: आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज चंद्रमा सुबह 8 बजकर 17 मिनट के बाद मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा. जहां दिन की शुरुआत थोड़ी भावनात्मक उतार-चढ़ाव और असमंजस के साथ हो सकती है, वहीं दोपहर के बाद समय तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा और आत्मविश्वास, ऊर्जा तथा निर्णय क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

आज का दिन विशेष रूप से करियर, व्यापार, प्रशासनिक निर्णय और नए अवसरों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारियों के लिए नए संपर्क और मुनाफे के रास्ते खुल सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत और सही निर्णय लेने वालों के लिए सफलता और प्रगति के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है.

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Jun 11, 2026 10:49 (IST)
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11 June 2026 Rashifal:(मीन राशि) स्वास्थ्य रहेगा बेहतर, फिर भी बरतें सावधानी

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पर्याप्त नींद लें और खानपान का ध्यान रखें. सकारात्मक सोच और नियमित दिनचर्या आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी.

  • लकी नंबर: 7
  • लकी कलर: पीला

Jun 11, 2026 10:48 (IST)
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Aaj 11 June 2026 Ka Rashifal:(मीन राशि) रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन

परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. घर के सदस्यों का सहयोग और स्नेह मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है. पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा.

Jun 11, 2026 10:47 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(कुंभ राशि) सेहत को लेकर रहें सतर्क

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें.

  • लकी नंबर: 4
  • लकी कलर: आसमानी

Jun 11, 2026 10:47 (IST)
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Horoscope 11 June 2026:(कुंभ राशि) परिवार और रिश्तों में बनी रहेगी खुशहाली

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Jun 11, 2026 10:47 (IST)
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Astrology Live Updates:(कुंभ राशि) आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाएं कदम

धन संबंधी मामलों में दिन संतुलित रहने वाला है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें.

Jun 11, 2026 09:04 (IST)
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Rashifal Today Live:(मकर राशि) स्वास्थ्य रहेगा संतोषजनक

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. हालांकि काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको फिट रखेगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे.

  • लकी नंबर: 8
  • लकी कलर: नीला

Jun 11, 2026 09:04 (IST)
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Rashifal 11 June 2026:(मकर राशि) रिश्तों में आएगी सकारात्मकता

परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बन सकता है. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

Jun 11, 2026 09:04 (IST)
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Aaj Ka Rashifal 11 June 2026:(मकर राशि) आर्थिक मामलों में दिखेगी मजबूती

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. धन संचय के लिए दिन अनुकूल रहेगा. हालांकि किसी भी बड़े खर्च से पहले बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. पुराने आर्थिक विवाद सुलझ सकते हैं.

Jun 11, 2026 09:04 (IST)
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Astrology LIVE:(मकर राशि) करियर में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

आज कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता की परीक्षा हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में विस्तार की योजना पर काम शुरू हो सकता है. मेहनत और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएंगे.

Jun 11, 2026 09:04 (IST)
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11 June 2026 Rashifal:(धनु राशि) सेहत को लेकर रहें सजग

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं. नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. बाहर के खाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

  • लकी नंबर: 3
  • लकी कलर: पीला.

Jun 11, 2026 09:02 (IST)
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Aaj 11 June 2026 Ka Rashifal:(धनु राशि) परिवार के साथ बीतेगा अच्छा समय

घर-परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा. परिजनों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है.

Jun 11, 2026 09:02 (IST)
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Aaj ka Rashifal 11 June 2026:(धनु राशि) आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या आय का कोई नया स्रोत सामने आ सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें. आर्थिक योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का समय है.

Jun 11, 2026 09:02 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(धनु राशि) करियर में खुल सकते हैं सफलता के नए रास्ते

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को किसी नए सौदे से लाभ हो सकता है. अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

Jun 11, 2026 08:57 (IST)
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Daily Horoscope Live:(वृश्चिक राशि) सेहत पर दें विशेष ध्यान

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. खानपान में लापरवाही करने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और आराम के लिए समय निकालें. नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

  • लकी नंबर: 9
  • लकी कलर: लाल

Jun 11, 2026 08:56 (IST)
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Rashifal Today Live:(वृश्चिक राशि) रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. मित्रों और करीबी लोगों के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है.

Jun 11, 2026 08:56 (IST)
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Rashifal 11 June 2026:(वृश्चिक राशि) आर्थिक मामलों में रखें संतुलन

धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर भी नजर रखना जरूरी होगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. उधार देने या लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें. सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में फायदा पहुंचा सकता है.

Jun 11, 2026 08:21 (IST)
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11 June 2026 Rashifal:(तुला राशि) सेहत रहेगी सामान्य

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. हालांकि बदलते मौसम का असर महसूस हो सकता है. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको फिट रखने में मदद करेगा. तनाव कम करने के लिए कुछ समय खुद के लिए निकालें.

  • लकी नंबर: 6
  • लकी कलर: सफेद

Jun 11, 2026 08:21 (IST)
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Aaj 11 June 2026 Ka Rashifal:(तुला राशि) परिवार का मिलेगा पूरा सहयोग

घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी की सलाह किसी महत्वपूर्ण काम में मददगार साबित हो सकती है. पुराने मतभेद दूर होने के संकेत हैं.

Jun 11, 2026 08:21 (IST)
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Aaj ka Rashifal 11 June 2026:(तुला राशि) आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

धन संबंधी मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा. किसी नई योजना में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

Jun 11, 2026 08:20 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(तुला राशि) करियर में मिल सकता है बड़ा मौका

  • आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. 
  • कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. 
  • लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह आपके सामने आ सकता है. 
  • व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है.

Jun 11, 2026 08:20 (IST)
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Horoscope 11 June 2026(कन्या राशि) सेहत को लेकर न करें लापरवाही

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें.

  • लकी नंबर: 5
  • लकी कलर: हरा.

Jun 11, 2026 08:19 (IST)
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Daily Horoscope Live:(कन्या राशि) रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. घर में खुशी का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. किसी करीबी मित्र से मुलाकात या बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है. रिश्तों में भरोसा बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Jun 11, 2026 08:16 (IST)
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Rashifal Today Live:(कन्या राशि) आर्थिक मामलों में बरतें समझदारी

आज धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं. निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें. किसी पुराने लेन-देन का मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे राहत महसूस होगी.

Jun 11, 2026 08:06 (IST)
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Rashifal 11 June 2026:(कन्या राशि) करियर और कारोबार में मिल सकते हैं नए अवसर

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति दिलाने वाला रह सकता है. आपकी मेहनत और लगन का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों और सौदों के योग बन रहे हैं. किसी महत्वपूर्ण योजना पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

Jun 11, 2026 07:57 (IST)
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Daily Horoscope Live:(कन्या) हेल्थ, शुभ रंग और उपाय

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. तनाव से बचें. आज का शुभ रंग हरा है. भगवान गणेश की पूजा करें.

Jun 11, 2026 07:51 (IST)
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Rashifal Today Live:(कन्या) रिश्तों में आएगी मजबूती

परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.

Jun 11, 2026 07:50 (IST)
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Rashifal 11 June 2026:(कन्या) बिजनेस में निवेश से मिल सकता है फायदा

व्यापारियों को वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए. नए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. रुकी हुई धनराशि वापस मिलने से राहत मिलेगी.

Jun 11, 2026 07:50 (IST)