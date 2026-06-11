Rashifal 11 June 2026: आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज चंद्रमा सुबह 8 बजकर 17 मिनट के बाद मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा. जहां दिन की शुरुआत थोड़ी भावनात्मक उतार-चढ़ाव और असमंजस के साथ हो सकती है, वहीं दोपहर के बाद समय तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा और आत्मविश्वास, ऊर्जा तथा निर्णय क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

आज का दिन विशेष रूप से करियर, व्यापार, प्रशासनिक निर्णय और नए अवसरों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारियों के लिए नए संपर्क और मुनाफे के रास्ते खुल सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत और सही निर्णय लेने वालों के लिए सफलता और प्रगति के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है.

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