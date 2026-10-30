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मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 1 नवंबर को हरी झंडी मिलते ही शुरू होगी बुकिंग, सप्ताह में 6 दिन और 8 स्टॉपेज, देखें टाइम टेबल

Mumbai-Bengaluru Vande Bharat Sleeper train: मुंबई और बेंगलुरु के बीच 2 नवंबर 2026 से देश की तीसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू होने जा रही है. 1 नवंबर को हरी झंडी दिखाई जाएगी.

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मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 1 नवंबर को हरी झंडी मिलते ही शुरू होगी बुकिंग, सप्ताह में 6 दिन और 8 स्टॉपेज, देखें टाइम टेबल
1 नवंबर से चलेगी मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 1 नवंबर को हरी झंडी मिलेगी.
  • मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2 नवंबर से नियमित शुरू होगी.
  • मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बुकिंग 1 नवंबर से शुरू होगी.
इस ट्रेन के किन स्टेशनों पर सबसे ज्यादा ठहराव होंगे?

भारतीय रेलवे द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत विकसित सेमी-हाई-स्पीड स्लीपर नेटवर्क का विस्तार करते हुए बड़ी सौगात दी गई है. मुंबई और बेंगलुरु के बीच 2 नवंबर 2026 से देश की तीसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू होने जा रही है. 1 नवंबर को बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया (SMVT) स्टेशन से ट्रेन नंबर 27651/27652 मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. 

हावड़ा-कामाख्या और नई दिल्ली-वाराणसी के बाद यह देश की तीसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी. साथ ही, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से शुरू व समाप्त होने वाली अपनी तरह की पहली प्रीमियम स्लीपर सेवा है. यह ट्रेन यात्रा के दौरान तीन राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ेगी.

27651/27652 मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शेड्यूल

ओवरनाइट सफर करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर 27651/27652 मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का समय तय किया गया है.

ट्रेन नंबर 27651 मुंबई से बेंगलुरु

ट्रेन नंबर 27651 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से रात 08:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:00 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी. यह ट्रेन 2 नवंबर से नियमित रुप से शुरू होगी और मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी.

ट्रेन नंबर 27652 बेंगलुरु से मुंबई

ट्रेन नंबर 27652 बेंगलुरु के SMV स्टेशन से शाम 07:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:55 बजे मुंबई पहुंचेगी. यह ट्रेन 3 नवंबर से नियमित रूप से शुरू होगी और सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी.

27651/27652 मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का स्टॉपेज

मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दोनों दिशाओं में कल्याण, पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, गुन्टकल और अनंतपुर स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में 16 कोच होंगे जिसमें 1 फर्स्ट एसी (1st AC), 4 सेकंड एसी (2nd AC), 11 थर्ड एसी (3rd AC) शामिल हैं.

1 नवंबर से टिकट बुकिंग शुरू

ट्रेन संख्या 27651 के लिए टिकटों की बुकिंग 1 नवंबर से शुरू होगी. यात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटरों (PRS) और नए RailOne ऐप से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं.

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