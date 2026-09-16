अब मिनटों में बुक होगा कंफर्म तत्काल टिकट, अभी अपनाएं रेलवे के बताए हुए ये 5 सुपरफास्ट ट्रिक्स 

IRCTC Tatkal Confirm Ticket Booking Tips: इमरजेंसी में अचानक यात्रा की योजना बनानी हो या त्योहारों के सीजन में घर जाना हो, तो आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप या वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करना किसी रेस को जीतने जैसा होता है. दरअसल, 10:00 बजे और 11:00 बजे बुकिंग विंडो खुलते ही लाखों लोग एक साथ कोशिश करते हैं, जिससे साइट स्लो हो जाती है और सीटें तुरंत वेटिंग में चली जाती हैं.

हालांकि, सही तैयारी और स्मार्ट बुकिंग ट्रिक्स के जरिए आप बिना किसी परेशानी के कंफर्म तत्काल टिकट हासिल कर सकते हैं. अगर आप सही टाइमिंग, आईआरसीटीसी (IRCTC) की मास्टर लिस्ट, बायोमेट्रिक लॉगिन और फास्ट यूपीआई (UPI) पेमेंट मोड जैसी स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, तो कंफर्म सीट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

बुकिंग का सही समय और लॉगिन टाइमिंग जानें

AC क्लास : बुकिंग सुबह 10:00 बजे शुरू होती है.

स्लीपर क्लास : बुकिंग सुबह 11:00 बजे शुरू होती है.

सही लॉगिन समय: बुकिंग शुरू होने से ठीक 3 से 4 मिनट पहले यानी सुबह 9:56 या 10:56 पर लॉगिन करें.

(नोट-बहुत पहले लॉगिन करने से सेशन एक्सपायर हो सकता है, जबकि ठीक समय पर करने पर सर्वर ट्रैफिक की वजह से ऐप हैंग हो सकता है.)

बुकिंग से पहले पूरी कर लें ये 3 जरूरी तैयारियां

तत्काल बुकिंग के दौरान टाइपिंग में लगने वाला एक एक सेकंड कीमती होता है. इसलिए बुकिंग विंडो खुलने से पहले ये सेटिंग्स पूरी कर लें. सबसे पहले आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप या वेबसाइट के माई अकाउंट सेक्शन में जाकर पहले से ही मास्टर लिस्ट में यात्रियों के नाम, उम्र और जेंडर सेव कर लें. बुकिंग के समय आपको केवल पैसेंजर सेलेक्ट करना होगा. इसके साथ ही अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से वेरीफाई जरूर रखें. इससे तत्काल कोटा में तेजी से नाम अप्रूव होता है और धोखाधड़ी से बचाव होता है. आईआरसीटीसी ऐप में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी लॉगिन चालू रखें, ताकि अगर ऐप बीच में लॉगआउट भी हो जाए, तो आप 2 सेकंड में दोबारा अंदर आ सकें.

बुकिंग के दौरान अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स भी अपनाएं

ट्रिक्स सामान्य तरीका तत्काल के लिए सही तरीका पेमेंट मोड नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड UPI AutoPay या IRCTC eWallet सीट प्रेफरेंस लोअर या विंडो सीट चुनना No Preference सिस्टम तुरंत दे देगा खाली सीट बर्थ अलॉटमेंट कंडीशन कोई भी टिकट स्वीकार करना तभी बुक करें जब कन्फर्म बर्थ मिलें

ऑटो अपग्रेड ऑप्शन को चुनें

टिकट बुक करते वक्त ऑटो अपग्रेड ऑप्शन को जरूर टिक करें. इससे ये लाभ होगा कि अगर एसी क्लास में कोई सीट खाली है, तो आपका टिकट एसी वर्ग में खुद बखुद अपग्रेड हो जाएगा, जिससे टिकट कंफर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं.

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फास्ट इंटरनेट और विकल्प ऐप्स का उपयोग करें

ऑफिस या सार्वजनिक वाईफाई के बजाय अपने 5G मोबाइल डेटा या मजबूत पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करें. अगर आईआरसीटीसीऐप भारी ट्रैफिक की वजह से धीमा चल रहा है, तो आप भारतीय रेलवे की ओर से प्रमाणित अधिकृत पार्टनर ऐप्स जैसे ConfirmTkt या RailYatri का उपयोग कर सकते हैं. ये ऐप्स आपको वैकल्पिक ट्रेनों में खाली तत्काल सीटों की जानकारी तेजी से दिखाते हैं.

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