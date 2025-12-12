ट्रेनों में खराब खाने को लेकर अक्‍सर सोशल मीडिया पर शिकायतें नजर आती हैं. कभी पतली दाल, कभी अधपके चावल, कभी सूखी रोटी तो कभी खराब क्‍वालिटी के पनीर. अगर आप भी ऐसी वजहों से ट्रेनों में खाना नहीं खा पाते तो IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपके लिए गुड न्‍यूज लेकर आया है. ट्रेनों में सफर करते हुए आपको खराब क्‍वालिटी का खाना नहीं खाना पड़ेगा. IRCTC ने ट्रेनों में शुद्ध, सात्विक और स्‍वादिष्‍ट भोजन दिए जाने की पहल की है. इसके तहत आपको ट्रेनों में फेमस रेस्‍टॉरेंट्स का खाना परोसा जाएगा.

चुनिंदा ट्रेनों में मील ट्रायल

खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिलहाल IRCTC ने कुछ चुनिंदा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में मील ट्रायल शुरू किए हैं. IRCTC के मुताबिक ये मील ट्रायल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तहत शुरू किए गए हैं. इस नए प्रयोग का मकसद खाना तैयार करने और खाना परोसने की प्रक्रिया को अलग-अलग करना है. यानी कि खाना बनाने की जिम्‍मेदारी किसी और (Famous Restaurents) की, जबकि खाना परोसने की जिम्‍मेदारी किसी और (IRCTC) की.

हल्‍दीराम, इस्‍कॉन, सरोवर पोर्टिको का खाना

ट्रेनों में अच्‍छा खाना खिलाने के लिए IRCTC ने कुछ लोकप्रिय फूड ब्रांड्स, बड़े होटल्‍स और फ्लाइट कैटरर्स के साथ पार्टनरशिप की है. इस ट्रायल के तहत कई रूट्स पर यात्रियों को बढ़िया खाना दिया जा रहा है. जैसे कि नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत में अब हल्दीराम और एलिओर का खाना दिया जा रहा है. वहीं आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस में इस्कॉन का तैयार किया गया सात्विक भोजन परोसा दिया जा रहा है. आप अगर माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत में सफर करने वाले हैं तो आपको फेमस वैष्णो देवी सरोवर पोर्टिको होटल का खाना परोसा जाएगा.

IRCTC का दावा है कि इस पहल के तहत ट्रेनों में यात्रियों को लोकल डेलिकेसी यानी स्‍थानीय होटलों के स्‍वादिष्‍ट भोजन के साथ-साथ फेमस रेस्‍टॉरेंट्स का खाना दिया जा रहा है. यात्रियों की ओर से पॉजिटिव फीडबैक आने पर आने वाले समय में दूसरी ट्रेनों में भी कैटरिंग सर्विस बेहतर बनाई जाएगी.

