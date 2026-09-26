यूपी-राजस्थान, बंगाल से बिहार जाने वाली 51 ट्रेनें रद्द, 47 डायवर्ट, पटना, आरा-सीतामढ़ी रूट पर असर, देखें लिस्ट

Bihar Trains Cancelled List:: रेलवे ने बिहार जाने और वहां से गुजरने वाली 51 ट्रेनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही 47 ट्रेनों को 4 अक्टूबर तक के लिए डायवर्ट कर दिया गया है. रेलवे अधिकारियों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मोकामा में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक राजेंद्र पुल के पास नॉन-इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है. इसी निर्माण और नए रेल नेटवर्क की सिग्नलिंग व्यवस्था को जोड़ने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है.

दरअसल, मोकामा और बरौनी को आपस में जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना मौजूदा 1.9 किलोमीटर लंबा राजेंद्र पुल साल 1959 से सेवा में है. हालांकि, सिर्फ सिंगल रेल लाइन होने की वजह से इस रूट पर अक्सर ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता था. लिहाजा, इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने रेल बजट 2015-16 में 1491.47 करोड़ रुपये की लागत से एक नए डबल-लाइन रेल पुल को मंजूरी दी थी. अब यह पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, जहां सिग्नलिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस रूट की 51 ट्रेनों को को रद्द और 47 ट्रेनों का रूट 4 अक्टूबर तक के लिए डायवर्ट किया गया है.

इन स्टेशनों को आपस में जुड़ेगा नया पुल

नया डबल-लाइन रेल ब्रिज शुरू होने से पूर्व-मध्य रेल मंडल के यातायात में बहुत बड़ा सुधार होगा. यह नया नेटवर्क मुख्य रूप से अपर हाथीदह जंक्शन, रामपुर डुमरा, दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को एक मजबूत सिग्नलिंग सिस्टम के जरिए से आपस में जोड़ देगा. काम पूरा होते पर इस रूट पर गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी और ट्रेनों की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाएगी.

यहां देखें रद्द ट्रेनों की पूरी सूची

तारीख | ट्रेन नंबर | ट्रेन का नाम (हिंदी में) | कहाँ से कहाँ तक |



26-09-2026 | 05059 | कोलकाता - लालकुआं पूजा स्पेशल | कोलकाता टर्मिनल - लालकुआं जंक्शन |

26-09-2026 | 13029 | हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस | हावड़ा जंक्शन - मोकामा |

26-09-2026 | 13030 | मोकामा - हावड़ा एक्सप्रेस | मोकामा - हावड़ा जंक्शन |

26-09-2026 | 13031 | हावड़ा - जयनगर एक्सप्रेस | हावड़ा जंक्शन - जयनगर |

26-09-2026 | 13032 | जयनगर - हावड़ा एक्सप्रेस | जयनगर - हावड़ा जंक्शन |

26-09-2026 | 13044 | रक्सौल - हावड़ा एक्सप्रेस | रक्सौल जंक्शन - हावड़ा जंक्शन |

26-09-2026 | 13127 | कोलकाता - आरा पटना गरीब रथ | कोलकाता टर्मिनल - आरा |

26-09-2026 | 13135 | कोलकाता - जयनगर एक्सप्रेस | कोलकाता टर्मिनल - जयनगर |

26-09-2026 | 13165 | कोलकाता - सीतामढ़ी एक्सप्रेस | कोलकाता टर्मिनल - सीतामढ़ी जंक्शन |

25-09-2026 | 13185 | गंगासागर एक्सप्रेस | सियालदह - जयनगर |

25-09-2026 | 13188 | गंगासागर एक्सप्रेस | जयनगर - सियालदह |

26-09-2026 | 13227 | सहरसा - राजेंद्र नगर इंटरसिटी | सहरसा जंक्शन - राजेंद्र नगर टर्मिनल |

26-09-2026 | 13228 | राजेंद्र नगर - सहरसा इंटरसिटी | राजेंद्र नगर टर्मिनल - सहरसा जंक्शन |

25-09-2026 | 13416 | पटना - मालदा टाउन एक्सप्रेस | पटना जंक्शन - मालदा टाउन |

25-09-2026 | 13429 | मालदा टाउन - आनंद विहार एक्सप्रेस | मालदा टाउन - आनंद विहार टर्मिनल |

26-09-2026 | 13420 | जनसेवा एक्सप्रेस | मुजफ्फरपुर जंक्शन - भागलपुर |

26-09-2026 | 13424 | अजमेर - भागलपुर हमसफर एक्सप्रेस | अजमेर जंक्शन - भागलपुर |

26-09-2026 | 13430 | आनंद विहार - मालदा टाउन एक्सप्रेस | आनंद विहार टर्मिनल - मालदा टाउन |

26-09-2026 | 13508 | गोरखपुर - आसनसोल एक्सप्रेस | गोरखपुर - आसनसोल जंक्शन |

26-09-2026 | 14003 | मालदा टाउन - नई दिल्ली एक्सप्रेस | मालदा टाउन - नई दिल्ली |

26-09-2026 | 15235 | हावड़ा - दरभंगा एक्सप्रेस | हावड़ा जंक्शन - दरभंगा जंक्शन |

26-09-2026 | 15527 | जयनगर - पटना एक्सप्रेस | जयनगर - पटना जंक्शन |

26-09-2026 | 15528 | पटना - जयनगर एक्सप्रेस | पटना जंक्शन - जयनगर |

26-09-2026 | 18405 | पूरी - पटना एक्सप्रेस | पूरी - पटना जंक्शन |

26-09-2026 | 18630 | गोरखपुर - रांची एक्सप्रेस | गोरखपुर जंक्शन - रांची |

25-09-2026 | 22844 | बक्सर - बिलासपुर सुपरफास्ट | बक्सर - बिलासपुर जंक्शन |

25-09-2026 | 63204 | मोकामा - किउल मेमू पैसेंजर | मोकामा - किउल जंक्शन |

25-09-2026 | 63275 | किउल - पटना मेमू फास्ट पैसेंजर | किउल जंक्शन - पटना जंक्शन |

25-09-2026 | 63276 | पटना - किउल मेमू फास्ट पैसेंजर | पटना जंक्शन - किउल जंक्शन |

25-09-2026 | 03229 | खुर्दा रोड - पटना स्पेशल | खुर्दा रोड जंक्शन - पटना जंक्शन |

25-09-2026 | 13043 | हावड़ा - रक्सौल एक्सप्रेस | हावड़ा जंक्शन - रक्सौल जंक्शन |

25-09-2026 | 13415 | मालदा टाउन - पटना एक्सप्रेस | मालदा टाउन - पटना जंक्शन |

25-09-2026 | 13419 | जनसेवा एक्सप्रेस | भागलपुर - मुजफ्फरपुर जंक्शन |

25-09-2026 | 15079 | पाटलिपुत्र - गोरखपुर एक्सप्रेस | पाटलिपुत्र - गोरखपुर जंक्शन |

24-09-2026 | 17005 | हैदराबाद - रक्सौल एक्सप्रेस | हैदराबाद - रक्सौल जंक्शन |

25-09-2026 | 18108 | जयनगर - राउरकेला एक्सप्रेस | जयनगर - राउरकेला |

25-09-2026 | 18119 | टाटानगर - जयनगर एक्सप्रेस | टाटानगर जंक्शन - जयनगर |

25-09-2026 | 18621 | पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | पटना जंक्शन - हटिया |

25-09-2026 | 18622 | पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | हटिया - पटना जंक्शन |

25-09-2026 | 18629 | रांची - गोरखपुर एक्सप्रेस | रांची - गोरखपुर जंक्शन |

25-09-2026 | 22198 | झाँसी - कोलकाता सुपरफास्ट | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी - कोलकाता |

25-09-2026 | 22843 | बिलासपुर - बक्सर सुपरफास्ट | बिलासपुर जंक्शन - बक्सर |

25-09-2026 | 63229 | आरा - बनारस मेमू | आरा - बनारस |

25-09-2026 | 63230 | बनारस - आरा मेमू | बनारस - आरा |

डायवर्ट की गई प्रमुख ट्रेनें

अमृतसर-हावड़ा मेल हावड़ा-रामबाग विभूति एक्सप्रेस पटना-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस अलीपुरद्वार-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस सियालदह-बलिया एक्सप्रेस आरा-न्यू जलपाईगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस कामाख्या-आरा कैपिटल एक्सप्रेस पटना-जसीडीह एक्सप्रेस और पटना-दुमका एक्सप्रेस

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रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि स्टेशन जाने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या 139 पर डायल करके अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति अवश्य चेक कर लें.

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