ट्रेन में WhatsApp से कैसे करें खाना ऑर्डर? ये रहा आसान तरीका, बस 1 घंटे पहले करना है ये काम

WhatsApp food order in train: भारतीय रेलवे में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर अक्सर यात्रियों को शिकायत रहती है. लेकिन अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई और आसान सुविधा शुरू हो गई है. दरअसल, अब बस आप व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं और खाना सीधे आपकी सीट या बर्थ तक पहुंचा दिया जाएगा. इसकी मदद से डोमिनोज (Domino's), हल्दीराम (Haldiram), बीकानेरवाला (Bikanerwala) जैसे मशहूर ब्रांड्स के खाने का स्वाद आप ट्रेन में सफर करते हुए ले सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें नेटवर्क की दिक्कत या देरी का झंझट नहीं होता और यात्री अपने ऑर्डर को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं.

IRCTC का ऑफिशियल पार्टनर Zoop

अब आप IRCTC के ऑफिशियल पार्टनर Zoop के जरिए व्हाट्सऐप (WhatsApp) से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और सफर के दौरान रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट खाना ट्रेन में पा सकते हैं. आइए जानते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा...

जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस (How to Order Food in Train By WhatsApp)

1. व्हाट्सऐप पर +91‑7042062070 पर मैसेज करें (Zoop का ऑफिशियल नंबर है) या फिर 1323 पर कॉल करें.

2. इसके बाद अपना 10 अंकों का PNR नंबर दर्ज करें.

3. फिर आने वाले स्टेशन को चुनें, जहां आप खाना मंगवाना चाहते हैं.

4. रेस्टोरेंट देखें, पसंद का खाना चुनकर कार्ट में एड कर दें.

5. इसके बाद ऑर्डर कंफर्म करें और भुगतान के लिए कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुनें.

1 घंटे पहले करें ये काम

खाना ऑर्डर करते समय ध्यान रखें कि जिस स्टेशन पर डिलीवरी चाहिए, वहां ट्रेन पहुंचने से कम से कम 60 मिनट यानी 1 घंटे पहले ऑर्डर करना अनिवार्य है. इससे आपका खाना समय पर अगले स्टेशन तक पहुंच सकेगा.

कैसे कर सकते हैं पेमेंट ? (Payment Modes for WhatsApp Food Order)

आप खाना ऑर्डर करने के लिए आप UPI, नेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन पेंमंट ऑप्शन चुन सकते हैं.