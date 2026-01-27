WhatsApp पर किसी ने आपको चुपचाप ब्लॉक तो नहीं कर दिया? इन 7 बातों से तुरंत लगा लें पता

How can you check who blocked you on WhatsApp: व्हाट्सएप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दोस्तों, परिवार या ऑफिस के लोगों से बात न हो पाए और मैसेज का जवाब न आए, तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि कहीं सामने वाले ने हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया? हालांकि, WhatsApp खुद यह नहीं बताता कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं, लेकिन कुछ बातों को जानकर आप इसका पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

कैसे पता करें आप ब्लॉक हैं या नहीं?

अगर पहले आप किसी कॉन्टैक्ट का 'Last Seen' देख पाते थे और अब अचानक नहीं दिख रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है. ब्लॉक होने पर सामने वाले का Last Seen आपको नहीं दिखता, चाहे उसकी प्राइवेसी सेटिंग कुछ भी हो.

किसी का About या Bio अगर पहले दिखता था और अब बिल्कुल गायब है, तो यह भी ब्लॉक का इशारा हो सकता है. ब्लॉक किए गए यूजर्स को यह जानकारी नहीं दिखाई जाती.

अगर सामने वाला WhatsApp Status डालता था और अब उसका कोई भी स्टेटस आपको नहीं दिख रहा, तो समझ लें कुछ गड़बड़ हो सकती है. ब्लॉक होने पर आप उस व्यक्ति के स्टेटस नहीं देख पाते हैं.

ब्लॉक होने पर सामने वाले की प्रोफाइल फोटो दिखाई देना बंद हो जाती है, सिर्फ ग्रे रंग का डिफॉल्ट आइकन नजर आता है.

यह सबसे आम संकेत है. अगर आपके मैसेज पर सिर्फ एक ग्रे टिक (Sent) दिखता है और लंबे समय तक दो टिक नहीं बनते, तो हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया हो. ब्लॉक होने पर मैसेज डिलीवर नहीं होता.

अगर आप बार-बार WhatsApp कॉल या वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं और कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, तो यह भी एक संकेत हो सकता है. ब्लॉक किए गए कॉन्टैक्ट्स को कॉल नहीं लगती.

इन सब से अलग अगर आप किसी व्यक्ति को WhatsApp ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करें और बार-बार फेल हो जाए, तो ये भी ब्लॉक होने का साइन है. ब्लॉक होने पर आप उस व्यक्ति को किसी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते.

इस तरह आप 7 बातों पर ध्यान देकर पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं.