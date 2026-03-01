ट्रेन में सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं लोग? IRCTC ने किया खुलासा

Most Ordered Food On Train: भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई यात्री घर से टिफिन लेकर चलते हैं, तो कई IRCTC e Catering service के जरिए सीट पर ही गर्म खाना मंगवाते हैं. अब IRCTC ने 2025-2026 के हालिया डेटा के आधार पर बताया है कि, ट्रेन में सबसे ज्यादा क्या खाना ऑर्डर होता है. रिपोर्ट के मुताबिक e Pantry और e Catering से 65,000 से ज्यादा ऑर्डर दर्ज हुए. इनमें लंच सबसे ज्यादा बुक हुआ.

लंच का जलवा (Lunch Orders Dominate)

डेटा के अनुसार 15,000 से ज्यादा लंच ऑर्डर हुए, जबकि ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों में 17,000 से ज्यादा ऑर्डर दर्ज किए गए. सुबह और शाम की चाय भी 8,000 से ज्यादा बार मंगाई गई. दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा 16,500 ऑर्डर आए. New Delhi Bengaluru Sampark Kranti Express जैसी ट्रेनों में फूड क्वालिटी अच्छी होने से ऑर्डर ज्यादा रहे. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर IRCTC food order in train, train me sabse jyada kya order hota hai, e Catering data 2025 जैसे कीवर्ड सर्च में ट्रेंड कर रहे हैं.

वेज थाली बनी बादशाह (Veg Thali Becomes the King)

सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है North Indian Veg Thali. इसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद और अचार शामिल होता है. यह घर जैसा एहसास देती है और भरपेट भी होती है. दाल चावल कॉम्बो और सब्जी रोटी कॉम्बो भी टॉप लिस्ट में हैं, लेकिन थाली में दोनों मिलने से यह सबसे ज्यादा बिकती है. बजट मील्स में वेज थाली 70 से 100 रुपये में मिल जाती है.

और क्या-क्या है पसंद (Other Popular Options)

राजमा चावल, छोले चावल, खिचड़ी और नॉन वेज में चिकन करी राइस भी पसंद किए जाते हैं. IRCTC e Catering अब 300 से ज्यादा स्टेशनों पर उपलब्ध है, जहां Domino's, Haldiram's, KFC जैसी ब्रांड्स से भी ऑर्डर हो सकता है. यह आंकड़े बताते हैं कि लंबी यात्रा में भारतीय यात्री सादा, घर जैसा और किफायती खाना पसंद करते हैं. ट्रेंड चाहे बदल जाए, लेकिन दाल चावल और वेज थाली का स्वाद अब भी दिल जीत रहा है.

