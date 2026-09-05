PAN Card खोने का नो टेंशन! मोबाइल से 2 मिनट में डाउनलोड करें डिजिटल कॉपी

Download E PAN Card Online: आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से जारी किया जाने वाला 10-अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन (PAN) कार्ड सभी वित्तीय लेनदेन, बैंक खाता खोलने और आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज है.

अक्सर लोग फिजिकल प्लास्टिक पैन कार्ड साथ रखना भूल जाते हैं, या गुम हो जाने का डर रहता है. ऐसी हालत में ई-पैन कार्ड (E-PAN Card) बेहद काम आता है. यह एक वैध सरकारी डिजिटल दस्तावेज है, जिसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं.

E-PAN Card डाउनलोड करने से पहले ये चीजें रखें अपने पास

पैन कार्ड नंबर

आधार कार्ड जन्म तिथि

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

ऐसे करें E-PAN Card डाउनलोड

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

NSDL के आधिकारिक E-PAN डाउनलोड पोर्टल को खोलें.

जरूरी जानकारी दर्ज करें

स्क्रीन पर फॉर्म में अपना पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म का महीना और वर्ष दर्ज करें. .

कैप्चा दर्ज करें और OTP चुनें

नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए कैप्चा कोड भरें.

Generate OTP पर क्लिक करें.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6-अंकों के ओटीपी को दर्ज कर Validate बटन पर क्लिक करें.

ओटीपी सत्यापन होने के बाद एक नया पेमेंट विंडो खुलेगा. आप अपनी सुविधा के अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग का चयन कर सकते हैं.

ई-पैन डाउनलोड सुविधा के लिए आपको 8.26 रुपये के नाममात्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.

पेमेंट सफल होने के बाद, Download e-PAN PDF का विकल्प दिखेगा.

Download e-PAN PDF पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड-प्रोटेक्टेड ई-पैन कार्ड अपने डिवाइस में सुरक्षित कर सकते हैं.

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सिर्फ 8.26 रुपये का एक बार भुगतान करके आप भविष्य में भी अपना ई-पैन कार्ड कई बार डाउनलोड कर सकते हैं. आयकर विभाग ने इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की है. हालांकि, अगर आपको डिजिटल कॉपी के की जगह प्लास्टिक का पैन कार्ड घर के पते पर डिलीवरी करवाना है, तो उसके लिए आपको 50 का शुल्क देना होगा.

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