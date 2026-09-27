खाली पेट जीरा पानी पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

भारतीय किचन में मौजूद जीरा न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है बल्कि, सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दरअसल आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रहते हैं. अगर आप भी खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको यूनानी विशेषज्ञ डॉ. सैयद अहमद खान के अनुसार, रोजाना सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने के फायदे बता रहे हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

खाली पेट जीरा पानी पीने के फायदे-

1.​ पाचन तंत्र-

​अगर आपको गैस, बदहजमी या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो जीरा पानी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. यह पेट में पाचन से जुड़े एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना बहुत आसानी से पच जाता है.

2. ​वजन घटाने-

डॉ. खान के मुताबिक, जीरा पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर में जमा एक्सट्रा चर्बी तेजी से घटने लगती है. यह आपके फैट को बर्न करने में मदद करता है और बार-बार भूख लगने की आदत को भी कंट्रोल कर सकता है.

3. ​ब्लड शुगर-

खाली पेट जीरा पानी पीने से शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. हालांकि, जिन लोगों को पहले से शुगर की दवाइयां चल रही हैं, उन्हें इसे डॉक्टर की सलाह से ही पीना चाहिए.

​4. इम्यूनिटी-

​जीरे में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से बचाने में मददगार है.

कैसे बनाएं जीरा वाला पानी-

जीरा पानी बनाना बेहद आसान है. रात को एक चम्मच जीरा एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसे छानकर खाली पेट पी लें. इसे आप उबालकर चाय की तरह भी पी सकते हैं.

एक्सपर्ट के बारे में: डॉ. सैयद अहमद खान यूनानी चिकित्सा के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं. वे नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के यूनानी मेडिकल सेंटर में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर एवं हेड रह चुके हैं. वर्तमान में वे दरीयागंज स्थित सदर यूनानी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं और श्वसन रोगों, पाचन संबंधी समस्याओं तथा लाइफस्टाइल डिजीज के यूनानी उपचार में विशेष अनुभव रखते हैं.

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