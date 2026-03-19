WhatsApp से कैसे कर सकते हैं Aadhaar Card डाउनलोड? ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मिनटों में हो जाएगा काम

Whatsapp se Aadhaar Card Kaise Download Karen: आधार कार्ड आज के समय में केवल एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी डिजिटल और वित्तीय पहचान का सबसे मजबूत आधार बन चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल कनेक्शन, पासपोर्ट, पेंशन और सब्सिडी जैसी कई अहम सेवाओं में आधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या तुरंत उसकी कॉपी की जरूरत पड़ जाए, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, आप WhatsApp के जरिए भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप व्हाट्सऐप से आसानी से कैसे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस...

Whatsapp से आधार कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में +91‑ 9013151515 नंबर सेव करें.

अब WhatsApp ऐप खोलें और इस नंबर पर 'Hi' या 'Namaste' लिखकर भेज दें.

इसके बाद चैटबॉट आपको DigiLocker सेवाओं का मेन्यू दिखाएगा. इसमें से 'DigiLocker' का ऑप्शन चुनें.

अब आपसे DigiLocker अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा. इसे कन्फर्म कर दें.

अकाउंट बनने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा.

इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.

आईडी वेरिफाई के लिए यह OTP डालें.

OTP वेरिफिकेशन पूरा होते ही आधार से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी.

यहां 'Aadhaar' चुनें और इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें.

डाउनलोड होने के बाद आधार कार्ड सीधे आपके WhatsApp में सेव हो जाएगा.

UIDAI वेबसाइट से ऐसे करें आधार डाउनलोड