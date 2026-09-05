2 मिनट में बनेगा छोटे बच्चों का नीला Aadhar Card! जानें कौन से कागजात हैं जरूरी

New Born Baby Aadhaar Registration Process: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से देश के हर नागरिक के लिए 12 अंकों का आधार कार्ड जारी किया जाता है. आधार बनवाने की कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है. लिहाजा, नवजात शिशुओं (New Born Babies) का भी जन्म के तुरंत बाद आधार बनवाया जा सकता है. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी होने वाले आधार कार्ड को बाल आधार (Baal Aadhaar) कहा जाता है, जिसका रंग नीला होता है.

बाल आधार में बच्चे के बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन नहीं लिए जाते, बल्कि यह बच्चे की फोटो और माता-पिता में से किसी एक के आधार से जुड़ा होता है. बच्चों के स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और पहचान पत्र के रूप में बाल आधार बेहद उपयोगी दस्तावेज है.

बाल आधार के लिए जरूरी दस्तावेज

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप या संबंध स्थापित करने वाले कोई भी वैलिड प्रूफ

माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड या कोई भी वैलिड पहचान पत्र

बच्चे के वर्तमान निवास स्थान के सत्यापन के लिए माता या पिता का पासपोर्ट या दूसरे कोई भी वैलिड प्रूफ

बच्चे की सही जन्मतिथि दर्ज कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या दूसरे स्वीकार्य दस्तावेज

बाल आधार के लिए आवेदन कैसे करें?

UIDAI के आधिकारिक पोर्टल यानी myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं और अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें.

तय तारीख पर बच्चे और उसके जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार केंद्र पहुंचे.

5 साल से कम उम्र के बच्चे का फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन नहीं लिया जाता, केवल बच्चे की डिजिटल फोटो खींची जाती है.

बच्चे का आधार माता या पिता के आधार से लिंक किया जाएगा.

बाल आधार का नया एनरोलमेंट पूरी तरह निशुल्क होता है.

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बच्चे ते 5 साल के होने पर अपग्रेड कराना न भीलें

जब बच्चा 5 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है, तब उसके बायोमेट्रिक यानी 10 उंगलियों के निशान, आंख की पुतली का स्कैन और फोटो अपडेट कराना जरूरी होता है. यह 5 से 7 वर्ष की उम्र के बीच बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है.

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