नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल और बैंक, कब-कब रहेगी छुट्टियां? देखें पूरी लिस्ट

नवंबर 2025 का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने में स्कूलों के साथ-साथ बैंकों में भी कुछ खास छुट्टियां रहेंगी. अगर आप अपना कोई ज़रूरी काम या कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही अपनी योजना बनाएं. इसके लिए हम आपको स्कूलों के साथ बैंकों की छुट्टियों के बारे में जानकारी देते हैं.
स्कूलों की छुट्टियां
नवंबर में अक्टूबर के मुकाबले छुट्टियां थोड़ी कम होंगी, लेकिन कुछ खास त्योहारों और क्षेत्रीय दिवसों पर स्कूल बंद रहेंगे.
- साप्ताहिक अवकाश
इस महीने 5 रविवार (2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर) हैं, जिस दिन सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी.
- गुरु नानक जयंती
5 नवंबर (बुधवार) को गुरु नानक देव जी की जयंती है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्यों में स्कूलों में अवकाश रहेगा.
- क्षेत्रीय छुट्टियां
1 नवंबर (शनिवार): कर्नाटक राज्योत्सव (कर्नाटक) और हरियाणा दिवस (हरियाणा) पर कुछ राज्यों में छुट्टी हो सकती है.
24 नवंबर (सोमवार): गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में स्कूल बंद रह सकते हैं.
14 नवंबर (शुक्रवार): बाल दिवस (Children's Day) पर स्कूलों में आमतौर पर छुट्टी नहीं होती, बल्कि विशेष कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं.
बैंकों की छुट्टियां
भारतीय रिजर्व बैंक की जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों को मिलाकर कुल 10 से 13 दिन बैंक बंद रह सकते हैं.
- पूरे देश में लागू होने वाली छुट्टियां
|तारीख
|दिन
|छुट्टी की वजह
|2 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|8 नवंबर
|दूसरा शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|9 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|16 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|22 नवंबर
|चौथा शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|23 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|30 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
- क्षेत्रीय छुट्टियां
|तारीख
|दिन
|छुट्टी की वजह
|किन राज्यों/शहरों में अवकाश रहेगा
|1 नवंबर
|शनिवार
|कर्नाटक राज्योत्सव / इगास-बगवाल
|कर्नाटक, उत्तराखंड
|5 नवंबर
|बुधवार
|गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा
|लगभग पूरे देश में
|6 नवंबर
|गुरुवार
|नोंग्क्रेम नृत्य
|मेघालय (शिलांग)
|7 नवंबर
|शुक्रवार
|वांगला फेस्टिवल
|मेघालय (शिलांग)
|8 नवंबर
|शनिवार
|कनकदास जयंती
|कर्नाटक
|11 नवंबर
|मंगलवार
|ल्हाबाब दुचेन
|सिक्किम
छुट्टियों के दिनों में बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ATM, UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. चेक जमा करने या नकद निकालने जैसे जरूरी कामों को छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.
