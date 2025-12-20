Is Today Bank Close or Open: आज 20 दिसंबर को कहां-कहां बंद हैं बैंक, कहां खुले रहेंगे? फटाफट चेक कर लीजिए

Third Saturday Bank Holiday: आज के डिजिटल दौर में यूपीआई (UPI) और नेट बैंकिंग से काम तो आसान हो गए हैं, लेकिन पासबुक अपडेट कराने या भारी कैश जमा करने जैसे कई कामों के लिए हमें बैंक जाना ही पड़ता है. अक्सर लोग शनिवार को बैंक जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से कई बार बैंक बंद मिलता है. अगर आप आज, 20 दिसंबर 2025 को बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें.

आज बैंक बंद हैं या खुले?

आज 20 दिसंबर को ऐसा नहीं है कि देशभर में बैंक बंद रहेंगे. केवल सिक्किम में लोसूंग और नामसूंग पर्व को लेकर छुट्टी है और इसलिए राज्‍यभर में बैंक बंद रहेंगे. सिक्किम को छोड़ देश के बाकी राज्‍यों में आज बैंक खुले रहेंगे.

आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है. वहीं, आरबीआई के नियम के मुताबिक, महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. चूंकि आज महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए बैंक खुले रहेंगे.

सिक्‍कम में बैंक की शाखाएं भले ही बंद हों, लेकिन एटीएम (ATM) हमेशा की तरह चालू रहेंगे. वहीं, यूपीआई (UPI) और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं का भी आप इस्‍तेमाल कर सकते हैं.