Bank Holiday 2025: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैंकों में छुट्टियों की भरमार! क्रिसमस समेत कब-कब बंद रहेंगे बैंक? चेक कर लें RBI हॉलिडे लिस्ट

Upcoming Bank Holidays in December 2025: हर राज्य का अपना बैंक हॉलिडे कैलेंडर होता है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट एक बार जरूर देख लें. इससे आपका समय भी बचेगा और बेवजह बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

नई दिल्ली:

Bank Holiday December 2025: अक्सर ऐसा होता है कि हम जरूरी काम लेकर बैंक पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि आज ब्रांच बंद है. फिर समय भी खराब होता है और काम भी अटक जाता है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ऐसा होने की संभावना और ज्यादा है क्योंकि इस हफ्ते बैंकों में लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं. इसलिए अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं तो आपके शहर में कब-कब बैंक खुला है या बंद है ये पता करना जरूरी हो जाता है. 

क्रिसमस के साथ-साथ इन वजहों से बैंकों की छुट्टियां

दिसंबर के बचे हुए दिनों में अलग-अलग राज्यों में बैंक छुट्टियां हैं. इनमें क्रिसमस के साथ साथ कुछ स्थानीय वजहें और वीकेंड भी शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक हर साल पहले से बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि  हर महीने किस दिन और किस शहर में बैंक बंद रहेंगे. चूंकि हर राज्य की छुट्टियां अलग होती हैं इसलिए अपने शहर की लिस्ट देखना जरूरी है.

24 दिसंबर को कहां बैंक बंद रहेंगे

24 दिसंबर बुधवार को क्रिसमस ईव के चलते कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन आइजोल कोहिमा और शिलॉन्ग में बैंकिंग कामकाज नहीं होगा. बाकी शहरों में बैंक खुले रहेंगे. अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो ब्रांच जाने से पहले दोबारा चेक कर लें.

25 दिसंबर को पूरे देश में बैंक बंद

25 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. यह एक राष्ट्रीय छुट्टी है इसलिए इस दिन किसी भी शहर में बैंक ब्रांच खुली नहीं रहेगी. अगर आपका कोई जरूरी काम है तो इसे पहले या बाद में निपटा लेना बेहतर होगा.

26 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

26 दिसंबर शुक्रवार को कुछ राज्यों और शहरों में फिर से बैंक बंद रहेंगे. आइजोल कोहिमा और शिलॉन्ग में क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते छुट्टी रहेगी. इसके अलावा हरियाणा में भी इस दिन बैंक बंद रहेंगे.

27 दिसंबर  को पूरे देश में बैंक बंद 

इसके अगले दिन 27 दिसंबर को चौथा शनिवार है और इस वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. आमतौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं.

28 दिसंबर को भी नहीं खुलेगा बैंक

28 दिसंबर रविवार है और रविवार को पूरे देश में बैंक बंद रहते हैं. इस तरह कुछ जगहों पर लगातार चार से पांच दिन तक बैंक ब्रांच बंद रह सकती हैं. यही वजह है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग जरूरी हो जाती है.

महीने के आखिर में भी छुट्टियां

आरबीआई की लिस्ट के मुताबिक, 30 दिसंबर को शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे. वहीं 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव और स्थानीय त्योहार के चलते आइजोल और इंफाल में बैंकिंग कामकाज नहीं होगा. यानी नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में दिसंबर के आखिर तक बैंक छुट्टियां चलती रहेंगी.

बैंक छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग रहेगा चालू

अगर आपकी ब्रांच बंद है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं. आप मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. यूपीआई और एटीएम से कैश निकालने और पेमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती.

बैंक हॉलिडे के बावजूद आसानी से हो जाएंगे ये काम

बैंक बंद होने पर भी आप घर बैठे कई काम कर सकते हैं. जैसे NEFT या RTGS से पैसे भेजना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करना, चेकबुक या डिमांड ड्राफ्ट के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट देना, अकाउंट से जुड़ी जानकारी अपडेट करना या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करना आदि ज्यादातर डिजिटल काम बिना ब्रांच गए पूरे हो जाते हैं.

हर राज्य का अपना बैंक हॉलिडे कैलेंडर होता है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट एक बार जरूर देख लें. इससे आपका समय भी बचेगा और बेवजह बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. अगर ब्रांच बंद है तो डिजिटल ऑप्शन आपके काम को आसान बना सकते हैं.

