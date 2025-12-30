Bank Holidays 2026: नए साल के मौके पर 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? कब-कब रहेंगी छुट्टियां, देखें RBI की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Bank Holidays On New Year 2026: नया साल शुरू होने से पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? कई लोग नए साल के पहले हफ्ते में बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन छुट्टी की सही जानकारी न होने की वजह से बैंक जाकर लौटना पड़ता है. अगर आप भी जनवरी 2026 में बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है.

यहां आपको बताने जा रहे हैं कि 1 जनवरी को बैक खुले रहेंगे या बंद? इसके साथ ही जानेंगे कि जनवरी में कब-कब किस शहर में बैंक बंद रहेंगे और पूरे साल की छुट्टियों को लेकर RBI की हॉलिडे लिस्ट में क्या कहा गया है.

1 जनवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या बंद

1 जनवरी यानी नए साल के दिन बैंक पूरे देश में बंद (Bank Holidays On New Year 2026) नहीं रहेंगे. RBI की लिस्ट के मुताबिक, इस दिन बैंक कुछ ही शहरों में बंद रहेंगे, जबकि बाकी जगहों पर बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे.

1 जनवरी 2026 को आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे. इन शहरों के अलावा बाकी राज्यों और शहरों में बैंक खुले रहेंगे और रोज की तरह काम होगा.

बता दें कि बैंक सिर्फ रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को ही बंद नहीं रहते, बल्कि कई राज्यों में त्योहारों और खास मौकों पर भी छुट्टियां होती हैं. हर राज्य की छुट्टी अलग हो सकती है. ऐसे में अगर आप बिना जानकारी बैंक पहुंचते हैं, तो आपका समय भी खराब होता है और जरूरी काम भी अटक सकता है. इसलिए अपने राज्य की छुट्टियों की जानकारी पहले लेना जरूरी है.

पूरे साल में 100 से ज्यादा दिन बैंक बंद (Bank Holidays in India 2026)

RBI की 2026 की लिस्ट (RBI Holiday List 2026) के मुताबिक अगले साल देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और कई क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं. हर राज्य में छुट्टियां अलग हो सकती हैं.

जनवरी 2026 कब-कब बंद रहेंगे बैंक? (January 2026 Bank Holiday List)

2 जनवरी 2026: 2 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेशन और मन्नम जयंती के कारण कुछ जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. इस दिन आइजोल, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक ब्रांच नहीं खुलेंगी.

3 जनवरी 2026:3 जनवरी को हजरत अली का जन्मदिन मनाया जाएगा. इस मौके पर आइजोल, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कानपुर में बैंक बंद रहेंगे.

12 जनवरी 2026:12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है जिसे युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन लखनऊ और कानपुर में बैंक बंद रहेंगे.

14 जनवरी 2026:14 जनवरी को मकर संक्रांति और माघ बिहू की वजह से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ईटानगर में बैंक नहीं खुलेंगे.

15 जनवरी 2026:15 जनवरी को पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े त्योहार हैं. इस दिन बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.

16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस और 17 जनवरी को उझावर तिरुनाल के कारण चेन्नई में बैंक लगातार दो दिन बंद रहेंगे.

23 जनवरी 2026:23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा और वीर सुरेंद्र साय जयंती मनाई जाएगी. इस दिन अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता और चेन्नई में बैंक बंद रहेंगे.

26 जनवरी 2026: 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे. यह राष्ट्रीय अवकाश है.

इसके अलावा जनवरी 2026 में सभी रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक पहले की तरह बंद रहेंगे.

बैंक की छुट्टी के दौरान भी मिलेगी ये सर्विस

बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम पूरी तरह चालू रहेंगे. पैसे भेजना, बैलेंस चेक करना और बिल पेमेंट जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं. हालांकि चेक क्लियरेंस और काउंटर से जुड़े काम छुट्टी के दिन नहीं होंगे.

अगर आप जनवरी 2026 में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने वाले हैं, तो पहले अपने राज्य की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. इससे आपका समय भी बचेगा और काम भी बिना रुकावट पूरा होगा. छुट्टी वाले दिन डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें और ब्रांच से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें.