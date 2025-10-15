विज्ञापन
Read Time: 3 mins
Gold-Silver Rate: नहीं थम रही सोने की चाल, आज हुआ इतना महंगा, खरीद पर क्या बोले एक्सपर्ट?
  • सोने की कीमतें लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़कर 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंचीं
  • त्योहारी मौसम के दौरान खुदरा और आभूषण विक्रेताओं की निरंतर लिवाली से सोने की स्थानीय मांग में वृद्धि हुई है
  • चांदी रिकॉर्ड स्तर से गिरकर 1,82,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं जबकि मंगलवार को यह 1,85,000 रुपये थी
लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं. चालू त्योहारी मौसम के बीच खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की निरंतर लिवाली के कारण यह मजबूती को देखने को मिली.

सोने की कीमतें बना रहीं रिकॉर्ड

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार को 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,000 रुपये बढ़कर 1,31,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

चांदी में दिखी गिरावट

हालांकि, चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से 3,000 रुपये नीचे गिरकर 1,82,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं. मंगलवार को यह चांदी की कीमत 6,000 रुपये बढ़कर 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई थी.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, "अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के कारण अनिश्चितता बढ़ने तथा फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद से सोने और चांदी दोनों के लिए सुरक्षित निवेश जारी रहा."

क्य बोले एक्सपर्ट?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, "बुधवार को सोना नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसकी वजह वैश्विक कीमतों में आई भारी तेज़ी तथा घरेलू भौतिक एवं निवेश मांग का बढ़ना था. हालांकि, रुपये में तेज़ी ने घरेलू बाज़ार में बढ़त को सीमित करते हुए एक अहम बाधा का काम किया, लेकिन कुल मिलाकर तेजी का रुख मजबूत बना हुआ है, और व्यापारियों को त्योहारी सत्र के चरम के बीच इसके जारी रहने की उम्मीद है."

अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में, हाजिर सोना 4,218.32 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.

'चीन कर रहा लगातार सोने में खरीदारी'

रिटेल ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन के सीईओ संदीप रायचुरा ने कहा, "सोना अब हमारे दूसरे लक्ष्य 4,200 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है, जो अनुमान से कहीं ज्यादा तेज है. चीन की निरंतर खरीदारी ने सोने और इसके दीर्घकालिक आधार पर तेज रहने के भरोसे को फिर से जगा दिया है."

विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 2.81 प्रतिशत बढ़कर 52.84 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. मंगलवार को यह 53.62 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गई थी.
 

