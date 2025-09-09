विज्ञापन
Gold Price Today: सोने का भाव 1.10 लाख रुपये के ऑल टाइम हाई पर, क्या अभी खरीदना फायदेमंद रहेगा?

Gold Silver Rate In India Today 9 September 2025: एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका से आई कमजोर जॉब रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने की मांग को और बढ़ा दिया है. डॉलर की कमजोरी का सीधा असर गोल्ड प्राइस पर देखा गया.

Gold Silver Price Today On 9 September 2025: सोने-चांदी की खरीद से पहले लेटेस्ट रेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए.
नई दिल्ली:

Gold Silver Rate Today On September 9: दिवाली से पहले सोना एक बार फिर सुर्खियों में है. मंगलवार को सोने की कीमतें (Gold Price Today) उछलकर 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गईं. यानी सोने ने एक बार फिर अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है.इसके साथ ही चांदी की चमक भी बढ़ी है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस समय सोना खरीदना सही रहेगा या नहीं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है.

सोने-चांदी  की खरीद से पहले हमेशा लेटेस्ट प्राइस (Gold Silver Price Today) के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आइए जानते हैं कि आज सोना और चांदी के रेट (Gold Silver Rate Today) में कितना बदलाव हुआ है और अब यह किस भाव पर मिल रहा है. 

आज सोने का रेट क्या है? (Today Gold Rate)

9 सितंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना  (Gold Rate Today) 458 रुपये यानी 0.41% चढ़कर 1,10,047 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा. वहीं अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना (Gold Prices In India) 482 रुपये या 0.44% की तेजी के साथ 1,09,000 रुपये पर पहुंच गया. ग्लोबल मार्केट में भी कॉमेक्स पर दिसंबर का सोना वायदा 3,694.75 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा.

आज चांदी का भाव क्या है? (Today Silver Rate)

वहीं, चांदी की कीमत (Silver Price Today) में भी तेजी आई है. दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी  429. रुपये यानी 0.34 फीसदी बढ़कर 126000.00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बीते हफ्ते चांदी का रेट 1,26,300 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव ? 

एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका से आई कमजोर जॉब रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने की मांग को और बढ़ा दिया है. डॉलर की कमजोरी का सीधा असर गोल्ड प्राइस पर देखा गया.

सोना खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

अब सवाल ये है कि अगर सोने की कीमत रिकॉर्ड हाई पर है, तो खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहली चीज है  हॉलमार्क. बिना हॉलमार्क वाला सोना लेना मतलब रिस्क लेना. इसके अलावा, 24 कैरट सोना पूरी तरह शुद्ध तो होता है लेकिन उससे गहने नहीं बनते. गहनों के लिए 22 कैरट और 18 कैरट सोना इस्तेमाल होता है और इनकी कीमत अलग होती है. खरीदते समय सही तुलना करना ज़रूरी है.

वहीं, ज्वैलर से लिखित बिल जरूर लें. इस बिल में शुद्धता, कैरट और नग की जानकारी होनी चाहिए. अगर आप नग वाले गहने खरीद रहे हैं, तो उनका सर्टिफिकेट भी लेना न भूलें. सोना खरीदना हमेशा भरोसे और सावधानी का खेल है. कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जरूर हैं, लेकिन सही जांच-परख करके खरीदा गया सोना ही आपके लिए सही निवेश साबित होगा.
 

