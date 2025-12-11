सोना फिर हुआ महंगा,चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, ₹1,93,000 के पार पहुंचा भाव,रिटर्न के मामले में गोल्ड को पछाड़ा

Gold, Silver Price Today: दुनिया भर में सोने और चांदी के भाव में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है. आज सोना और चांदी दोनों तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं. एक तरफ सोना 1 लाख 30 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया है, तो दूसरी तरफ चांदी 1,93,000 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

फेड रेट कट का सोने-चांदी पर सीधा असर

अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बुधवार देर रात अपनी ब्याज दरों में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी. यह लगातार तीसरी रेट कट है. रेट कट के बाद अमेरिका की मुख्य ब्याज दर अब 3.50% से 3.75% के दायरे में आ गई है, जो 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है.

कम ब्याज दरों से सोने और चांदी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि इन एसेट्स पर कोई ब्याज नहीं मिलता और ऐसे माहौल में इनकी ओर निवेशकों का भरोसा बढ़ता है.

MCX पर सोना-चांदी की ताजा कीमतें

सुबह करीब 9:45 बजे MCX गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 0.55% की बढ़त के साथ 130510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.MCX सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 2.36% चढ़कर 193191 रुपये प्रति किलो पहुंच गया, जो आज का नया रिकॉर्ड हाई है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी यूएस गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 1% से ज्यादा बढ़कर 4271.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए.चांदी भी लगातार नए हाई बना रही है.

देश के प्रमुख शहरों में सोने का आज का रेट

आज बड़े शहरों में सोने की कीमतों में हल्की तेजी दिखी है.दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,30,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का भाव 1,19,500 रुपये तक पहुंच गया है.चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,31,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 1,20,500 रुपये है.

वहीं मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में रेट लगभग बराबर है.यहां 24 कैरेट सोना 1,30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट का रेट 1,19,350 रुपये है.

क्यों बढ़ रही हैं सोने-चांदी की कीमतें

दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार बढ़ रहा है और शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव भी ज्यादा है. ऐसी स्थिति में निवेशक फिर से सोने-चांदी जैसे सेफ एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं.

इसके अलावा,अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता,दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की तरफ से सोने की भारी खरीद,ETF में तेज इनफ्लो इन सभी वजहों से सोने-चांदी की डिमांड बढ़ रही है और कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या दिसंबर खत्म होने से पहले चांदी 2 लाख रुपये का लेवल तोड़ देगी.

रिटर्न में चांदी ने सोने को पीछे छोड़ा

इस साल चांदी ने निवेशकों को सोने से भी ज्यादा रिटर्न दिया है.इस साल स्पॉट सिल्वर की कीमतों में 108% से ज्यादा उछाल आया है.जबकि सोना लगभग 68% चढ़ा है. यानी रिटर्न के मामले में चांदी निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरी है.

क्या चांदी 2 लाख रुपये के पार पाएगी?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसी तरह डिमांड मजबूत रही, तो दिसंबर में चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो का लेवल पार कर सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि चांदी 2,10,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है.

इंडस्ट्रियल डिमांड भी इस समय बहुत मजबूत है. भारत में खरीदारी बढ़ रही है, चीन एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है और सप्लाई टाइट है. यही वजह है कि कीमतें ऊपर बनी हुई हैं.