Gold Rate Today: नवरात्र-दीवाली से पहले गोल्ड कुछ सस्ता, जानें आज कितने का 10 ग्राम सोना

Gold Silver Price in India Today On 8 September: आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. बीते हफ्ते जहां सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, वहीं सोमवार को घरेलू बाजार में दोनों मेटल्स नीचे फिसल गए. मुनाफावसूली और इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी की वजह से यह गिरावट आई है. आइए जानते हैं कि आज सोना और चांदी का ताजा भाव (Gold Silver Rate Today) क्या है और हाल में इनकी कीमतों में कितनी तेजी देखने को मिली....

सोना 606 रुपये टूटा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना (Gold Price Today) 606 रुपये यानी 0.56 फीसदी गिरकर 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पहले शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था. इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 612 रुपये गिरकर 1,08,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

चांदी भी 977 रुपये टूटी

चांदी की कीमत (Silver Price Today) में भी गिरावट देखी गई. दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 977 रुपये यानी 0.78 फीसदी गिरकर 1,23,720 रुपये प्रति किलो पर आ गई. बीते हफ्ते चांदी 1,26,300 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक गई थी.

इंटरनेशनल मार्केट का हाल

ग्लोबल मार्केट में भी सोने-चांदी की कीमतों (Gold Silver Price Today) में कमजोरी आई है. कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.68 फीसदी गिरकर 3,628.35 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इससे पहले यह 3,655.50 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर था. वहीं हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

एक हफ्ते में 4,000 रुपये महंगा हुआ सोना

पिछले हफ्ते सोने की कीमत (Gold Rate Today) में बड़ी तेजी देखने को मिली थी. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 7 सितंबर को 24 कैरेट सोना 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि एक हफ्ते पहले यह 1,02,388 रुपये था. यानी सोना सिर्फ एक हफ्ते में करीब 3,950 रुपये महंगा हो गया.

22 कैरेट सोना 93,787 रुपये से बढ़कर 97,406 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं 18 कैरेट सोना 76,791 रुपये से बढ़कर 79,754 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इसी दौरान में चांदी भी 5,598 रुपये महंगी होकर 1,23,170 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई.

लगातार क्यों महंगा हो रहा है सोना?

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह ग्लोबल अनिश्चितता मानी जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ी है. ऐसे समय में सोना और चांदी को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए इनकी मांग बढ़ गई है. दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की सितंबर मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का रुझान इनकी ओर और बढ़ रहा है.

इस साल अब तक कितना बढ़ा सोने का भाव?

1 जनवरी 2024 को 24 कैरेट सोना ( Gold Prices In India ) 76,162 रुपये प्रति 10 ग्राम था. अब यह 30,176 रुपये यानी करीब 40 फीसदी बढ़कर 1,06,338 रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह चांदी भी जनवरी में 86,017 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब 1,23,170 रुपये पर पहुंच गई है, यानी 43 फीसदी की बढ़त.

क्या गोल्ड अभी और महंगा होगा ?

आज भले ही मुनाफावसूली से सोना-चांदी में गिरावट आई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन दोनों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्लोबल अनिश्चितता बनी रही और फेड की पॉलिसी में बदलाव हुआ तो आने वाले समय में सोना-चांदी के दाम और चढ़ सकते हैं.

