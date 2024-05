Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, आज हुआ इतना सस्ता, जानें ताजा भाव

Gold Silver Price 30 May 2024: सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है.आज यानी 30 मई 2024 को सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. ऐसे में अगर पर सोने में निवेश (Gold Investment) करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सस्ते रेट पर सोना (Gold Price Falls In India) खरीदने का ये शानदार मौका हो सकता है. लेकिन खरीदारी से पहले ये जान लें कि आज सोना किस रेट (Gold price in India) पर मिल रहा है और चांदी किस भाव (Silver price in India) पर मिल रहा है. यहां हम आपको सोने-चांदी के लेटेस्ट रेट (Latest Gold Rate In India) बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं...

Advertisement

दिल्ली में आज सोने की कीमत

30 मई 2024 को राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत(Gold price in Delhi Today) लगभग 68386 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 74658 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

MCX पर सोने का भाव (Gold Rate Today)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर आज सोने के भाव (Gold Rate Today) में गिरावट देखने को मिल रही है. 5 जून 2024 की डिलीवरी वाला सोना आज 03.37 बजे 0.59% यानी 428 रुपये की गिरावट के साथ 71765 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, 5 अगस्त 2024 की डिलीवरी वाला सोना इस समय 0.48% यानी 349 रुपये की गिरावट के साथ 71922 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.

Advertisement

MCX पर चांदी की कीमत (Silver Rate Today)

इसके अलावा, आज यानी सोमवार को मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत (Silver Rate Today) भी घट गई है. 5 जुलाई 2024 की डिलीवरी वाली चांदी 1.97% यानी 1894 रुपये गिरकर 94268 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. वहीं 5 सितंबर 2024 को डिलीवरी वाली चांदी 86213 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रही है.