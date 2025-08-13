विज्ञापन
सोने-चांदी की कीमतों में हुआ इजाफा, फिर 'लखटकिया' हुआ गोल्ड, जानें अपने शहर के भाव

अलग-अलग शहरों में सोने के दाम भी अलग होते हैं. देश में अभी सोने की कीमतों को लेकर एक दर नहीं बनी है. लोकल टैक्स और ज्वैलरी मेकिंग चार्ज की वजह से कीमतों पर असर पड़ता है.

  • भारत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमतें फिर एक लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई
  • चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई, एक किलो चांदी का भाव 1.65% बढ़ गईं हैं
  • सोने की कीमतें पिछले दिन की तुलना में 0.38 प्रतिशत बढ़कर 100,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही हैं
भारत में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली. आज 13 अगस्त 2025 को 10 ग्राम सोने के भाव 1 लाख पार पहुंच गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 100,630 रुपये पर चली गई. सिर्फ सोना ही नहीं बल्की चांदी में भी तेजी आई है. एक किलो चांदी का भाव 1.650% की बढ़त के साथ 115,690 रुपये हो गई है.

कितना महंगा हुआ सोना-चांदी?

बीते दिन की बात करें तो सोने की कीमतें 0.31% की बढ़त के साथ 100,250 रुपये/10 ग्राम पर रही थीं. वहीं आज कीमतें 0.38% बढ़कर 100,630 रहीं. चांदी की बात करें तो एक दिन पहले 1.33% कीमतों में इजाफा हुआ था. आज प्रतिकिलो चांदी के भाव 1.650% चढ़े हैं. 1 किलो चांदी की कीमत आज 115,690 रुपये/किलो रही है. 999 शुद्धता वाला सोना अभी प्रतिग्राम 10 हजार रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है. वहीं 995 शुद्धता का सोना 9966 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है. 

भारतीय महानगरों में सोने के भाव

  • मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमतें 40 रुपये बढ़कर 103,788 रुपये/10 ग्राम
  • चेन्नई में 24 कैरेट सोने के दामों में 38 रुपये का इजाफा होकर 99,350 रुपये/10 ग्राम
  • दिल्ली में 24 कैरेट सोने की भाव 40 रुपये चढ़े, कीमत 104,091 रुपये/10 ग्राम
  • हैदराबाद में 39 रुपये 24 कैरेट सोने की कीमतों में हुआ इजाफा, कीमतें 99,148 रुपये/10 ग्राम
  • जयपुर में सोना 40 रुपये महंगा हुआ, कीमतें 102,537 रुपये रुपये/10 ग्राम
  • लखनऊ में सोने के भाव में 39 रुपये का इजाफा, कीमतें 100,863 रुपये/10 ग्राम

अलग शहरों में सोने के दाम अलग

अलग-अलग शहरों में सोने के दाम भी अलग होते हैं. देश में अभी सोने की कीमतों को लेकर एक दर नहीं बनी है. लोकल टैक्स और ज्वैलरी मेकिंग चार्ज की वजह से कीमतों पर असर पड़ता है. अमूमन देखा गया है कि चेन्नई में सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा बदलाव आता है. 

