अमेरिकी फैसले से सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

Gold price today: अमेरिका के गोल्ड बार पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद सोना-चांदी के भाव में रिकॉर्ड उछाल आया. दिल्ली में सोना 1,03,420 और चांदी 1.15 लाख के पार पहुंच गई है.

अमेरिकी फैसले से सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी
अमेरिकी टैरिफ के बाद सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी 1.15 लाख के पार

Sona chandi ka bhav: अमेरिका द्वारा सोने के बार पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बाजार में सोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, दिल्ली में सोना 1,03,420 और चांदी 1.15 लाख के पार. सोना एक बार फिर चमक रहा है और इस बार वजह है अमेरिका का बड़ा फैसला. शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 800 चढ़कर नई ऑल-टाइम हाई 1,03,420 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी ने भी तेज़ी दिखाई और 1.15 लाख प्रति किलो के पार जा पहुंची.

कीमतों में उछाल की वजह (gold record high)

अमेरिकी कस्टम्स ने 1 किलो और 100-औंस गोल्ड बार को ऐसे टैरिफ कैटेगरी में डाल दिया है, जिस पर अब ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. यह फैसला वैश्विक सोने के व्यापार पर असर डालेगा, खासकर स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों पर, जो सोना रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट में अहम भूमिका निभाते हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोषणा के बाद गोल्ड फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइस में $100 से ज्यादा का अंतर आ गया. यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन ऊंचे टैरिफों का हिस्सा है, जो दर्जनों देशों से आयात पर लागू किए गए हैं.

निवेशकों का भरोसा सोने पर (gold silver price hike)

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से बैंक सेटलमेंट और सोने के व्यापार में रुकावट आ सकती है, जिसके चलते निवेशक सोने जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं. नतीजा- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू, दोनों बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है.

प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के दाम (sona chandi ke rate)

दिल्ली: सोना 1,03,420 (10 ग्राम), चांदी 1,15,000 (1 किलो).
मुंबई: सोना 1,00,942, चांदी 1,14,732.
कोलकाता: सोना 1,01,910, चांदी 1,14,910.
बेंगलुरु: सोना 1,02,120, चांदी 1,15,150.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम? (sona chandi ka bhav)

अमेरिकी टैरिफ का असर.
कमजोर अमेरिकी डॉलर.
फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद.
आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की मांग.

पिछले 20 सालों में सोना 1,200% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है. 2005 में 7,638 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 2025 में 1,02,000 के पार पहुंच गया है. सिर्फ इस साल में ही यह 31% उछल चुका है, जो इसे 2025 का सबसे बेहतरीन निवेश बना रहा है.

